Con retratos gigantes hacen homenaje a venezolanos en Medellín

Se trata de una exposición de 200 fotografías gigantes que fueron instaladas en Plaza Botero, centro de Medellín, en las que se cuentan las historias y se les hace un homenaje a los ciudadanos venezolanos que tendrán que pasar la época navideña lejos de sus familiares.

La iniciativa es liderada el colectivo El derecho a no obedecer, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados -Acnur, Migración Colombia, la Fundación Plan e Inside Out Project.

Este proyecto de arte participativa también se está haciendo en las ciudades de Bogotá y Cúcuta.

“Buscamos darles un gran abrazo de navidad a todos los migrantes y refugiados venezolanos que están en este momento en el país, con la instalación de las fotografías queremos generar una conciencia, una empatía, entre la gente de la ciudad y quienes están llegando a ella para que reconozcamos las historias que se encuentran detrás de cada rostro, de cada persona, de cada vivencia, y así lograr multiplicar esta idea que planteamos de ese gran abrazo de navidad”, agregó David Pérez, vocero de 'El derecho a no obedecer'

Ciudadanos venezolanos aplaudieron la iniciativa y pidieron no ser olvidados durante esta época del año.

“Me parece muy buena esta actividad porque pone en alto la situación del venezolano, nos está ayudando y la situación que estamos viviendo nosotros en Venezuela es difícil porque yo a última instancia me tuve que venir para Medellín, porque yo no me quería venir, pero la situación me obligó, yo soy abogado. En Venezuela dejé mi esposa y mi hijo”, comentó Tomas de Jesús Bello, un venezolano que llegó a Medellín hace un mes.

De acuerdo a Migración Colombia, se reportan 70 mil venezolanos en Antioquia, 50 mil de ellos en Medellín.