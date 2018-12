Nuevos retrasos en reconstrucción de Gramalote

Al cumplirse 8 años de la destrucción del casco urbano del municipio de Gramalote no se tiene un común denominador en el avance de la reconstrucción, al presentarse nuevos retrasos en la entrega de obras complementarias las cuales tendrán nuevas fechas en el 2019.

Varias de estas obras tienen garantizados los recursos desde el mes de octubre del año 2017 directamente por el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, sin embargo varios problemas que se han generado desde el orden nacional no han permitido avanzar en la consolidación

Carlos Rodríguez Valencia coordinador del proyecto reconstrucción de Gramalote de la gobernación del departamento, le dijo a Caracol Radio que lo más preocupante son las viviendas, pero que otras estructuras no se ven avances como la casa de la cultura y el adulto mayor los cuales ya tienen estudios y presupuestos trazados.

“Algunas obras avanzan a muy buen ritmo mientras que otras están a un ritmo muy lento, es el caso de las viviendas en donde se habían reprogramado las obras para que se entregaran completamente finalizando el mes de febrero del año entrante lo cual visto sobre el terreno no hace pensar que no va a ser así, creo que se van a demorar algunos meses más. Igual hacen algunas obras de urbanismo que si esperamos que queden completas en febrero, y equipamientos como el hospital que está a punto de terminarse igual que la estación de policía, el colegio está terminado pero no está entregada pero se logró que se prestara para que los chicos se graduaran en la nueva estructura” dijo el director.

Rodríguez Valencia afirmó que la población argumento que el nuevo director del Fondo de Adaptación le exige al alcalde que se demuestre que los nuevos equipamientos que se van a construir van a ser auto sostenibles y “pareciese que de alguna forma estuvieran excusando esas promesas de la construcción pero esto no es para el municipio sino para toda la comunidad de los siete municipios de la región centro”.

La decisión con respecto a los equipamientos es del Fondo de Adaptación que no ha comenzado la contratación y en cuanto a las viviendas faltantes se ha evidenciado que algunos de los contratistas de las viviendas tuvieron problemas de iliquidez y fue una negociación larga por cambios del IVA y otros factores.