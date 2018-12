Alcalde definirá esta semana futuro de tasa de seguridad en Cúcuta

La administración municipal comenzara el análisis de la modificación al estatuto tributario que fue aprobada en el concejo de Cúcuta hace varias semanas, teniendo especial atención en el parágrafo en donde se permite la implementación de un nuevo cobro a la ciudadanía para apoyar la vigilancia en la ciudad.

La llamada “tasa de seguridad ciudadana” que ha generado polémica en varios ámbitos, es una herramienta que el alcalde deberá decidir en los próximos días si se comienza a aplicar en la vigencia del 2019 o por el contrario queda descartada para su último año de gobierno.

Cesar Omar Rojas Ayala alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que analizara con su equipo de gobierno la conveniencia de esta medida.

“No me han subido el acuerdo para sancionarlo pero vamos a revisarlo con mucha calma, hemos formado una tormenta en un vaso de agua y el alcalde no lo ha reglamentado, voy a mirar que voy a hacer para saber si lo voy a objetar o solicito al gobierno que me quite esa cortapisa de 120 días que me colocaron allí para reglamentar, lo importante es que no vamos perjudicar a la comunidad y estamos en una época prelectoral y muchos comienzan a tejer situaciones para desinformar,

Rojas Ayala reitero que este pago tendría una destinación específica y “no sería para pagar a la Policía ni para darles motos o carros, es para la seguridad con las cámaras de video porque la ciudad necesita más de 700, la comunidad a veces hace el esfuerzo y compra unas que valen hasta dos millones y no cumplen, en cuanto a la tarifa tiene que ser algo muy mínimo por la situación de la ciudad: si yo como mandatario lo analizo es una necesidad buscar estas herramientas a través de recursos pero tengo que mirar la parte de la comunidad y como se especularon los precios, vamos a analizar esta semana”.

El mandatario recalcó que no se tendrá ninguna concesión si se llegase a implementar este cobro a los cucuteños.