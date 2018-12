Alcalde Pedrito Pereira entregó dos calles en La María y La Quinta

Con la presencia miembros de la comunidad y dirigentes de la Localidad 2, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero entregó dos calles en los barrios La María y La Quinta.

En el primero, puso a disposición de la comunidad más de 150 metros cuadrados de pavimento que le dio vida a la Calle 50, que por más de 46 años esperó con ansias que les arreglaran la vía.

El de hoy es uno de esos días súper especiales para los habitantes de este sector. Desde muy temprano, niños, jóvenes y adultos se apostaron en la calle con el fin de esperar al alcalde Pedrito Pereira Caballero, quien fue el encargado de entregarles de manera oficial la recién pavimentada vía.

Pancartas en las que se leía: “Gracias señor Alcalde Pedrito Pereira Caballero”, sostenían en alto los habitantes de esta calle, mientras el mandatario llegaba al sector para oficializar la entrega. Los aplausos resonaron por varios minutos, producto de la felicidad de la comunidad por el regalo de Navidad que les dio la administración.

Las autoridades festivas de este sector, integradas por varias niñas, saludaron al Alcalde y agradecieron el haberlos tenido en cuenta. Le pidieron que hiciera todo lo posible por pavimentar otras calles que necesitan ser intervenidas.

Rosa y Julio Puerta, habitantes con más de 40 años en el barrio, le dieron las gracias al Alcalde por entregarles la calle. Gracias alcalde. Fueron más de 46 años esperando este regalo", dijeron.

La fiesta que se vivió también contó con la interpretación de una canción por parte de Hansel Arteaga Paternina, uno de los niños del barrio. La letra de su canto tenía un mensaje de agradecimiento por todo el esfuerzo que hacen los padres por sus hijos para que sean grandes hombres y mujeres que quieran y trabajen por Cartagena.

Al evento asistió, Marcía Escobar, edilesa de la localidad Virgen y Turística, quien señaló que la ciudadanía está agradecida con la administración por hacer cumplir el sueño y anhelo de cada habitante de esta calle. “Hoy esta vía es una realidad y el mejor regalo de Navidad para estas familias”.

Destacó la gestión de los líderes del barrio, quienes se reunieron y pidieron un asesoramiento y acompañamiento. “Tocamos puestas y estas se abrieron para beneficio de la gente. Esto es lo que buscamos para los cartageneros, poder encontrar servidores públicos como el Alcalde que sientan las necesidades de las comunidades y lograr cumplir los sueños de la gente de bien”, señaló la edilesa.

“El arreglo de una calle no es solo el pavimento, también cambian la calidad de vida de la gente, que les lleva a mejorar el ambiente y el entorno”, puntualizó.

Israel Álvarez Julio, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de La María, señaló que los habitantes de la Calle 50 están a gusto con esta obra, están satisfechos y rebosantes de felicidad.

“Fueron muchos años luchando con el barrio, la incomodidad para llegar a las casas y hoy gracias al Alcalde se han hecho realidad los sueños que todo teníamos en este barrio”, sostuvo.

En la Calle 50, la inversión fue superior a los 320 millones de pesos.

Calle Primera de Las Flores, en La Quinta

La segunda visita fue en la Calle Primera de las Flores, en La Quinta, donde entregó 212 metros cuadrados de vía pavimentada.

La alegría de sus habitantes era tan grande que le agradecieron la entrega de esta importante vía, pero a la vez le pidieron que culmine otros 400 metros cuadrados que hacen falta por pavimentar y conseguir un predio para construir una cancha deportiva para los niños y jóvenes del barrio.

“Este es el mejor regalo que nos dio Dios y el alcalde Pedrito Perera. La Quinta, con 194 años de existencia, tenía esta calle en pésimas condiciones. Necesitamos que nos ayude ahora con otros 404 metros que faltan. Este regalo beneficia a más de 200 familias que en esta Navidad tienen una mejor calidad de vida”, dijo Martha Ligia Soto Chávez, presidente de la JAC de La Quinta.

Orlando Deulofeu de la Hoz, dio infinitas gracias a Dios y al alcalde Pedrito Pereira por este regalo de Navidad. “Esta calle aparecía en los registros como pavimentada, pero no era cierto. La gente me decía que la iban a pavimentar y les decía que tenía que verlo para creerlo, ahora que lo veo, no lo creo”, contó.

El acalde Pedrito Pereira aprovechó para agradecer a la secretaría de Infraestructura del Distrito, Clara Calderón, a Edurbe, por trabajar en equipo y lograr entregar las obras en un tiempo récord y con una gran calidad. Esto es lo que se debe mostrar como gestión pública.

“Con estos programas como pavimentación de vías es que queremos disminuir la pobreza en la ciudad”, dijo.

El Alcalde también hizo un anuncio en el sentido de que se continuará trabajando por Cartagena. “En el proyecto de acuerdo que presentaremos ante el Concejo Distrital les pedimos que nos aprueben más de 70 mil millones de pesos para seguir arreglando vías. Vamos a seguir trabajando en La María, ya se incluyeron las calles La Bendición y El Canalón para intervenirlas el próximo año”.

Pedrito Pereira Caballero también les contó a las comunidades de La María y La Quinta, que la administración ha fortalecido los Fondos de Desarrollo Local de las tres Localidades, a través de la Ley 1617, para la inversión en infraestructura vial y demás obras que requieran.