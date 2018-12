Gobierno de Cauca asumió control en choques entre estudiantes y policías

Mientras en un sector de la ciudad de Popayán estudiantes de la Universidad del Cauca y policías del Esmad se enfrentaban de manera contundente al término de una marcha estudiantil, funcionarios del gobierno municipal condecoraban a un exalcalde, sin asumir la delicada situación.

Frente al tema, el secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, asumió el control del orden público, no sin antes consultar con el gobierno municipal, cuyos funcionarios, no contestaban los teléfonos, dijo el mismo funcionario. “Envié un mensaje para preguntar si era necesario que participara en la situación, pero mi homologa municipal, me respondió que, si más tarde nos necesita, me llamaban”, dijo Cifuentes.

Sin embargo, el gobernador del Cauca, Óscar Campo, dio la orden de asumir el control, junto con la brigada 29 del Ejército con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la ONU, Mapp OEA, el rector de la Universidad del Cauca y otras organizaciones.

Al final se logró negociar la salida de los estudiantes del campus universitario para evitar más confrontaciones.