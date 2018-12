Confirmados los primeros finalistas del V Mundialito Cartagena de Indias

Selección Cartagena y Comfenalco Cartagena, por la sub-17, y Luis Carlos Galán de Carepa, en la sub-13, son los primeros equipos con tiquete asegurado a las finales del V Mundialito Comfenalco Cartagena de Indias 2018.

Más de 46 goles se anotaron en la cuarta fecha, en la que algunos equipos empiezan a firmar de su carta de despedida del certamen y otros todavía luchar por meterse a los encuentros definitivos.

En el estadio de San Fernando se gritaron la mayor cantidad de anotaciones con más de 22 tantos, mientras que en el Jaime Morón se definieron los primeros clasificados a la final.

Por su parte, en las categorías sub-11 y sub-13 se jugó la primera fecha de Intergrupos, en donde los conjuntos de los grupos A se enfrentaban a los del grupo B, para seguir sumando unidades para llegar a la gran final en sus respectivas categorías.

Categoría sub-11

En la primera fecha intergrupos del campeonato, Comfenalco Club A derrotó a IDER Sur, por 4-0. A segunda hora, River Plate de Ecuador fue contundente y goleó, por 8-1 a Racing Big Star Club Bogotá. La jornada la completó la victoria de IDER Cartagena A, por 2-1, frente a ESDECO Comfenalco.

Por razones de logística y transporte, el juego entre Arroyo de Piedra Comfenalco ante Mamonal Comfenalco no se pudo disputar. El duelo quedó programado para este viernes 14 de diciembre en el Campus Zaragocilla de Comfenalco.

Categoría sub-13

En la categoría 2005 también se disputó la primera fecha de la jornada intergrupos. En el primer compromiso, el Club Luis Carlos Galán de Carepa vapuleó, por 9-2, a América FC. Ya a segunda hora, Atlético Nacional de Cali goleó, por 8-0, a IDER Cartagena. Mientras que ESDECO Cartagena derrotó a IDER Sur, por 2-1.

Con el resultado obtenido, el Club Luis Carlos Galán se clasificó a la final de la categoría y espera rival entre Comfenalco y Atlético Nacional de Cali.

Categoría sub-15

En el primer duelo de la categoría 2003, River Plate de Ecuador venció a Racing Big Star Club Bogotá, por 2-1. El líder de este grupo es ESDECO Comfenalco, quien con nueve puntos se perfila a llegar a la final.

Categoría sub-17

En la categoría 2001 se definieron los primeros finalistas del V Mundialito Comfenalco Cartagena de Indias. En el primer compromiso, la Selección Cartagena no tuvo piedad y goleó, por 8-1 a ESDECO Comfenalco. En el siguiente duelo de la jornada, Real Players FC de Bogotá venció, por 2-0, a Fortaleza CEIF A. Mientras que Comfenalco Cartagena le ganó a Fortaleza CEIF B, por 4-0.



De esa manera, y a falta de una jornada, la Selección Cartagena y Comfenalco Cartagena son los finalistas en la categoría 2001. No obstante, antes de la final se enfrentarán para definir el líder del grupo.

Así se jugará este viernes 14 de diciembre, por la quinta fecha del V Mundialito Comfenalco Cartagena:

Polideportivo Comfenalco Cartagena (Categoría sub-11)

Jornada Intergrupo – Fecha 2

8:00 am: Mamonal Comfenalco vs IDER sur.

9:20 am: IDER Cartagena A vs Arroyo de Piedra Comfenalco.

10:40 am: Comfenalco Club A vs Racing Big Star Bogotá.

2:00 pm: River Plate de Ecuador vs Esdeco Comfenalco 2008.

Estadio de San Fernando (Categoría sub-13)

Jornada Intergrupo – Fecha 2

8:40 am: Club Luis Carlos Galán Carepa vs Comfenalco.

10:40 am: Madrid FC Bogotá vs IDER sur.

1:00 pm: América FC vs IDER Cartagena A.

2:30 pm: Atlético Nacional de Cali vs Esdeco Cartagena.

Estadio de San Fernando/ Jaime Morón (Categoría sub-15)

Todos contra todos – Fecha 5

7:00 am: Racing Big star Bogotá vs Comfenalco Cartagena (Estadio de San Fernando).

2:00 pm: Instituto Capital Bogotá vs Esdeco Comfenalco Cartagena. (Jaime Morón)

3:30 pm: Fortaleza CEIF vs River Plate de Ecuador (Jaime Morón).

Estadio Jaime Morón León (Categoría sub-17)

Todos contra todos – Fecha 5

7:00 am: Real Players FC Bogotá vs Fortaleza CEIF B.

8:40 am: Comfenalco Cartagena vs Selección Cartagena.

10:20 am: Esdeco Comfenalco vs Fortaleza CEIF A.