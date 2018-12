Cartagena espera 245 mil visitantes durante fin de año

n momentos en que la ciudad se alista para recibir al menos 245 mil viajeros que, según proyecciones del Sistema de Información Turística de Cartagena de Indias (Sitcar), y el Sistema de Información Turística de Bolívar (Situr), llegarán a la capital del departamento entre el 20 de diciembre de 2018 y el 20 de enero de 2019, el Alcalde Pedrito Pereira Caballero, anuncia un amplio dispositivo para garantizar la seguridad y la tranquilidad en Cartagena de Indias.

La estrategia está basada en la implementación de ocho corredores turísticos en el Centro Histórico, los cuales estarán patrullados día y noche por más de 200 agentes de Policía, y en la apertura durante la temporada de seis centros de atención al turista (CATs), situados en el Aeropuerto Rafael Núñez; dos en las playas de Bocagrande; Barú – Playa Blanca; la Zona Norte y La Bodeguita, adicional a los Puntos de Información Turística con los que ya cuenta la ciudad, que brindarán acompañamiento y protección a los cartageneros y turistas que disfruten de Cartagena de Indias.

“Junto con la Policía Metropolitana, la Armada Nacional, la Dirección Marítima (Dimar), Migración Colombia, la Casa del Consumidor, y muchas otras entidades y autoridades y bajo la coordinación de Corpoturismo, podemos decir que estamos listos para brindar seguridad, acompañamiento, y atención médica a cartageneros y turistas en Navidad y Año Nuevo y en toda esta temporada, la más importante para el turismo local”, dijo el Alcalde al presentar la temporada.

El mandatario de los cartageneros destacó que hizo un llamado a todos los funcionarios del Distrito a sumarse a estas iniciativas. “Desde el Distrito, sus secretarías y desde las entidades descentralizadas, vamos a salir todos a las calles para la atención integral a los turistas, y para que tanto corredores turísticos como CATs funcionen adecuadamente. He pedido a todos los funcionarios del Distrito estar firmes 24/7, es decir, 24 horas, siete días a la semana y listos para trabajar durante estas fiestas para garantizar seguridad, orden, cumplimiento de la ley”, dijo.

Por su parte, Irvin Pérez Muñoz, presidente Ejecutivo (e) de Corpoturismo, indicó que esa Entidad ha venido coordinando esta temporada con el lema: “Estamos trabajando por un Destino Turístico Sostenible”, pues muchas de las acciones emprendidas en el proceso de programación de la misma apuntan en esa dirección.

Destacó que en los últimos dos meses un significativo número de personas han sido capacitadas en temas de ciudad, atención al cliente e historia. “Son operadores de servicios turísticos que pocas oportunidades tienen de recibir este tipo de capacitaciones, como los cocheros, las palenqueras, los carperos, las masajistas, los lustrabotas, los lancheros, los vendedores de raspado, los vendedores de frutas, una población importante en la atención y prestación de servicios que ofrece la ciudad, y un gancho para el turismo”, indicó al citar una de las acciones emprendidas por Corpoturismo de cara a la sostenibilidad.

Añadió que: “Adicional al proceso de formación de los prestadores de servicios que hemos capacitado en noviembre y diciembre, hemos emprendido la coordinación con las autoridades de Policía y Marítimas, y a las iniciativas de la nuestra Alcaldía para blindar la ciudad en materia de seguridad, a través de los Corredores Turísticos y los Centros de Atención al Turista (CATs), dos nuevas acciones que ponemos en marcha para esta temporada y en las que trabajaremos sin descanso por nuestros ciudadanos y nuestros visitantes”.

Hizo, además, un llamado a los cartageneros a tratar con hospitalidad y buen servicio a los visitantes. "Recordemos que visitar una ciudad no es una obligación para ningún turista, es una decisión personal, y lo mínimo que debemos hacer nosotros es atenderlos con amabilidad, ser buenos anfitriones", dijo Pérez Muñoz.

Finalmente invitó a denunciar cualquier tipo de inconformidad, y a tener cuidado con aspectos como: preguntar los precios antes de ordenar bienes o servicios; acercarse a los Centros de Atención al Turista para solucionar sus dudas o solicitar ayuda; mantener vigilados sus objetos personales; respectar las normas de la ciudad en cuanto a utilización de playas y demás espacios públicos; y, en general, a hacer uso de las líneas de denuncia del abuso sexual de menores de edad: 141 y 01800012240 y de reporte de emergencias: 125”.

Por su parte, el coronel Boris Albor, segundo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que los 3 mil agentes de su guarnición estarán disponibles en toda la temporada, y, además, de la regional número 8 llegarán de apoyo 200 policías para garantizar la seguridad a los cartageneros y turistas.

Proyecciones

Según el Sistema de información turística de Cartagena de Indias (SITCAR) y Sistema de Información Turística de Bolívar (Situr):

( Se espera la llegada de 181 mil visitantes por vía aérea. De estos, 155 mil lo harían en vuelos nacionales y 26 mil en vuelos internacionales.

( Según cifras entregadas por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), llegarían en cruceros alrededor de 53 mil.

( Por vía terrestre llegarían alrededor de 65 mil viajeros, a través de la Terminal de Transporte y en vehículos particulares.

( Se espera movilizar a través de La Bodeguita, cerca de 50 mil turistas hacia los territorios insulares.

( Sobre ocupación hotelera, esta se estima en alrededor del 70 por ciento, entre el 14 de diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2019, cálculos hechos por el Sitcar, con base en temporadas anteriores.



Corredores Turísticos

En esta temporada funcionarán 9 con funcionarios del gobierno distrital y el acompañamiento de la Policía entre las 5:00 p.m y las 4:00 a.m.

Corredor 1: Avenida Blas de Lezo, Muelle de la Bodeguita, Muelle de los Pegasos, Camellón de los Mártires y Plaza de la Paz.

Corredor 2: Plaza de Los Coches, Plaza de la Aduana y San Pedro

Corredor 3: Calle San Juan de Dios, Plaza Santa Teresa y Calle de la Ronda.

Corredor 4: Calle Antonio Ricaurte, Calle de Santa Teresa, Calle Nuestra Señora del Carmen, Calle Santo Domingo.

Corredor 5: Calle Santo Domingo, Calle Ayos, Calle Santos de Piedra.

Corredor 6: Plaza de Bolívar, Plaza de la Proclamación, Calle Román.

Corredor 7: Parque Fernández Madrid, San Diego

Corredor 8: Getsemaní

Recomendaciones:

1. No ingreses a playas prohibidas para bañistas.

2. En las playas habilitadas para bañistas, respeta el horario establecido (7 a.m. a 6 p.m.)

3. No ingreses al mar en estado de alicoramiento, bajo el efecto de sustancias alucinógenas o si acabas de comer

4. No descuides a los niños

5. No te acerques a los espolones

La custodia de playas prohibidas es competencia de la Policía y la Secretaría del Interior.

Estas son:

1. Playas de Los Pescadores

2. Playas de Crespo

3. Monumento a Los Océanos

4. Café del Mar

5. Alcatraces

6. Frente al Colegio Los Salesianos

7. Bocana

8. Mar Linda

9. Frente al semáforo de Marbella

La Armada también tiene todas sus unidades dispuestas para los patrullajes por mar, tierra y aire.