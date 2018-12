Viernes 14 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

19.000 camas están disponibles en los hoteles del departamento del Quindío para atender la gran demanda de turistas en esta época de navidad y fin de año.

Gloria Inés Escobar directora de turismo de la Cámara de Comercio de Armenia manifestó que hay una oferta variada en el departamento, no solo en los tradicionales destinos sino también en la zona cordillerana con el corredor ecoturístico que está ofreciendo experiencias y aventuras para visitantes nacionales y extranjeros.

La reparación de la vía entre Circasia y Montenegro, que está en muy malas condiciones, sigue estando lejos.

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio explicó que se están haciendo unos estudios que van a determinar qué tipo de intervención es la que se debe hacer, toda vez que los reparcheos en este corredor vial ya no sirven… lo cierto del caso es que mientras se terminan los estudios, se analizan los resultados, se consiguen los recursos y se sacan las licitaciones, va a pasar mucho tiempo.

Con respecto a la vía entre Río Verde y Barragán en el sector de Tarapacá, el mandatario de los quindianos agregó que se avanza por buen camino para lograr que los dueños del predio en donde se registró el daño, cedan un pedazo de terreno, para habilitar la vía en dos sentidos.

Técnicos de Empresas Públicas del Quindío ya detectaron la fuga que se presenta en el sistema de conducción de agua que está por debajo del caudal del río Quindío a la altura del sector de la María y que tiene sin el servicio de agua a los 40mil habitantes del municipio de La Tebaida.

La alcaldesa de la localidad, Patricia Buitrago dijo que EPQ está trabajando para reparar el daño lo antes posible, sin embargo, no hay una fecha estimada para restablecer el servicio, por ahora se suministra el agua cada tres horas en diferentes sectores de la localidad.

2.500 empleos se han logrado generar en el Quindío desde la puesta en marcha de la agencia de inversiones.

Fue el balance entregado por la misma directora ejecutiva de dicha agencia Diana Marcela Caicedo, quien señaló que como resultado también se debe destacar que de 40 agendas cuadradas con inversionistas internacionales, 5 se han dejado cautivar por las bondades de la región para emprender sus negocios, enmarcados en su mayoría en la agro industria y con los que se ha logrado generar más de 2.000 empleos directos.

Con normalidad se cumplió la marcha universitaria en Armenia, estudiantes se movilizaron por las calles de la ciudad como última actividad pública este año a la espera de lo que pase con las negociaciones entre el gobierno y los estudiantes en Bogotá.

Hoy abra en Armenia jornada de “Trasnochón”, el comercio estará abierto hasta altas horas de la noche, con muy buenas promociones.

Hasta las 12 de la noche estará abierto el comercio formal hoy en la capital del Quindío, teniendo en cuenta que es mitad de mes, que a muchos ya les pagaron y que es fin de semana, así lo dijo el director ejecutivo de La Cámara de Comercio de Armenia Rodrigo Estrada.

La CRQ lidera una carrera deportiva este sábado en Armenia en la que los participantes van recolectando basura a su paso.

Se trata de una iniciativa denominada “Runing por Armenia” que busca resaltar la importancia de las actividades deportivas y la cultura ciudadana, por eso el recorrido que será desde el colegio San Luis Rey, hasta el CAM, pues es uno de los sectores con más mal manejo de los residuos sólidos.

Más de 200.000 libros se ofertarán desde hoy en el gran Outlet de libros que se llevará a cabo en el parqueadero del Centro Comercial Calima de Armenia durante todo el fin de semana, espere información en la emisión de noticias de las 745 de la mañana.

Con el lema, “Dona una tapa para nuestros amigos los peludos” el área de educación ambiental de la CRQ llevará cabo hoy la jornada de recolección de tapas en la sede de la institución desde las 8 de la mañana con el que se busca ayudar a las mascotas sin hogar, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Susto y pánico género la emergencia provocada por un carro cisterna con 20 toneladas de oxígeno en su interior que debido a una falla en una de las válvulas se produjo el escape del químico lo que genero la evacuación de toda la zona de las clínicas en el norte de Armenia.

Javier Vélez coordinador de la oficina municipal de la gestión del riesgo explicó que gracias al trabajo con todas las autoridades sobre las 9 de la noche la emergencia fue controlada sin ninguna consecuencia.

No paran las denuncias por robos y atracos en el sector comercial en el centro de Armenia y varios de los municipios del Quindío.

Comerciantes denuncian que en esta época se incrementan los hurtos, en el caso de Armenia una local ha sido asediado por los delincuentes en tres oportunidades mediante la modalidad de ventosa, piden mayor presencia de las autoridades.

Precisamente anoche en pleno centro del municipio de la tebaida, delincuentes que se movilizaban en moto ingresaron a una panadería, intimidaron con arma de fuego a los empleados, y se llevaron el dinero producido durante el día.

Las autoridades sostienen que el autocuidado y la prevención son fundamentales para combatir la delincuencia.

A propósito de las denuncias de hurtos en establecimientos comerciales del centro de Armenia, el secretario departamental del Interior Andrés Buitrago dijo que, aunque no hay denuncias puntuales sobre el particular, con el comercio organizado se ha impulsado la utilización de cámaras de seguridad como herramienta fundamental para capturar a los delincuentes, pues es claro que en cada esquina no puede haber un policía.

Las autoridades departamentales sostienen que, aunque las cifras de criminalidad a la fecha son altas en Quindío, aún no superan las del año anterior.

Lo aclaró el secretario departamental del interior Andrés Buitrago quien dijo que a la fecha van 193 asesinatos, mientras que al año anterior se registraron en total 201, y si bien las cifras del 2018 no superan aún las del 2017, el margen es muy mínimo, que se espera no se rompa, pues además de las retaliaciones entre traficantes de droga, las riñas son los factores que más tienen disparas las muertes violentas en esta zona del país.

En el Quindío, las autoridades iniciaron investigaciones para determinar si es falso o verdadero que a los trabajadores del campo les están pagando con drogas.

Aumenta la llegada de visitantes al Quindío y con ellos las posibilidades de que se incrementen los casos de turismo sexual, por eso se redobla la seguridad en varios municipios.

Y es que de acuerdo con el patrullero Jhon Zuluaga, del grupo de policía de turismo del Quindío, los municipios más visitados como Salento, Montenegro y Quimbaya, son blanco claro de aquellas personas que vienen en busca de menores para encuentros sexuales, lo cual se busca evitar a toda costa, pues la idea es garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes de esta zona del país.

Desde hoy estará cerrada el paradero con espacio público ubicado en la carrera 19 con calles 22 y 23 en Armenia por obras de adecuación que debe realizar el contratista de la obra por recomendación de Amable.

A las 4 de la tarde en el auditorio Ancizar López, la alcaldía de Armenia entregará becas a los mejores estudiantes de las instituciones oficiales de la capital del Quindío.