Comerciantes preocupados por incremento de hurtos a los negocios en Armenia

No paran las denuncias por robos y atracos en el sector comercial en el centro de Armenia y varios de los municipios del Quindío

Comerciantes denuncian que en esta época se incrementan los hurtos, en el caso de Armenia un local ha sido asediado por los delincuentes en tres oportunidades mediante la modalidad de ventosa, piden mayor presencia de las autoridades

Precisamente anoche en pleno centro del municipio de La Tebaida, delincuentes que se movilizaban en moto ingresaron a una panadería, intimidaron con arma de fuego a los empleados, y se llevaron el dinero producido durante el día.

Las autoridades sostienen que el autocuidado y la prevención son fundamentales para combatir la delincuencia…

A propósito de las denuncias de hurtos en establecimientos comerciales del centro de Armenia, el secretario departamental del Interior Andrés Buitrago dijo que, aunque no hay denuncias puntuales sobre el particular, con el comercio organizado se ha impulsado la utilización de cámaras de seguridad como herramienta fundamental para capturar a los delincuentes, pues es claro que en cada esquina no puede haber un policía.