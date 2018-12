Por transporte informal, suspenderán por 25 años licencias a conductores

La Ministra de Transporte Ángela María Orozco anunció desde Cartagena que habrá mano dura contra el transporte ilegal en vehículos particulares durante fin de año. Orozco anunció que a quienes sean sorprendidos en estas actuaciones, se les podría suspender la licencia de conducción hasta por 25 años.

Manifestó la ministra Orozco que esta no es una reglamentación nueva, sino que se hará cumplir la ley y el código nacional de tránsito con mano dura.

"Los conductores que sean sorprendidos prestando servicios de transporte informal en vehículos particulares, les será suspendida la licencia, y si son reincidentes, la licencia se cancelará por un período no menor a 25 años. Es un mensaje claro a quienes prestan servicio de transporte ilegal en el país, este gobierno va a apoyar a los legales", explicó Orozco.

"Esta sanción no es nueva, está consagrada en el código nacional de tránsito. Estamos atacando un problema de seguridad vial y que afecta las vidas de las personas, además de garantizar a los empresarios legales que cuenten con unas reglas de juego transparentes y justas", manifestó.

La ministra Orozco no mencionó puntualmente a plataformas como Uber o Cabify, pero dejó claro que la medida aplica para cualquier servicio que no cumplan con las normas legales, es decir, "que no sea una empresa habilitada o un vehículo homologado para prestar un servicio de transporte público".