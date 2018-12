Policía hace recomendaciones por pago de Prima de Fin de Año

Con motivo del pago de la Prima de fin de año este fin de semana, la Policía Metropolitana de Cali, realizará controles especiales de seguridad en sectores bancarios y zonas comerciales de Cali.

Las acciones de la Policía y la implementación de estrategias como “Plan 300” y “Navidad Segura” buscan evitar que la comunidad sea víctima de los delincuentes, que en temporada decembrina están alerta ante cualquier descuido para cometer los hurtos.

La Policía recuerda a la ciudadanía que la línea única de emergencia y los números telefónicos de los cuadrantes se encuentran habilitados las 24 horas del día, para solicitar el acompañamiento gratuito de la Policía Nacional.

Recomendaciones de seguridad:

La discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero.

En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si lo hace no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional. Prefiera las transacciones en línea y entre cuentas.

Si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad. Verifique que no tenga elementos extraños. No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave. En lo posible, vaya acompañado.

Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros.

Antes de salir del banco guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo, y al salir observe que no haya personas sospechosas.

Cualquier duda que tenga resuélvala directamente con un funcionario de la entidad crediticia en la caja, no fuera de ella.

Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área de público, e informe oportunamente a las autoridades y a los funcionarios del banco.

Al abordar un vehículo de servicio público, identifique los datos del mismo e infórmele a otra persona de su confianza.

Evite la rutina en el desplazamiento y retorno a su lugar de residencia o trabajo.

No acepte ayuda de extraños al hacer operaciones en cajeros o establecimientos de comercio. Tape el teclado cuando digite la clave, hágalo con precaución evitando que alguien más pueda verla.