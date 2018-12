Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 13 de diciembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ocho días sin agua completan los 40.000 habitantes del municipio de La Tebaida al sur del Quindío a causa de los daños ocasionados por las lluvias.

Lina Grisales gerente encargada de Empresas Públicas del Quindío explicó que al parecer el daño en el sistema de acueducto se presenta por debajo del caudal del río Quindío a la altura de la maría lo que ha dificultado las labores por la creciente del afluente, solo tres horas al día hay suministro del vital líquido en esa localidad.

En Armenia no habrá hoy marcha de los estudiantes universitarios sino actividades simbólicas como apoyo a la jornada nacional de movilización.

Carlos Astudillo líder estudiantil explicó que la idea es concentrarse en la Universidad del Quindío y realizar actividades de información sobre cómo avanzan las negociaciones con el gobierno.

El obispo de Armenia nombrado por el Papa Francisco, el padre Carlos Arturo Quintero Gómez en diálogo con Caracol Radio manifestó que el servicio a la iglesia, sus fieles y al Quindío será su tarea más importante para ayudar a sacar adelante la región.

La Personería de Armenia sostiene que en la ciudad hay más de 200 invasiones ilegales.

El problema no deja de crecer y pareciera ser un tema sin importancia para las autoridades locales, sin embargo y de acuerdo con la personera de la ciudad Juliana Victoria Ríos, antes de emprender cualquier acción de desalojo de cualquier invasión, es importante terminar el proceso de censo o caracterización que se viene haciendo, para determinar quién necesita o no verdaderamente casa, que es el reclamo de quienes deciden invadir.

Pese a la reducción en las hectáreas sembradas de café en el Quindío, la producción se mantuvo este año, en comparación con el 2017.

Fue lo que dijo el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío José Martín Vázquez quien explicó que la participación local en la producción nacional fue del 2.03%, lo que representa la generación de 230mil sacos de café, la misma cantidad que se produjo el año pasado y que se mantiene gracias a la mayor densidad de los cafetales, que se vienen renovando.

El líder gremial destacó que como reto para el año entrante está buscar alternativas a los bajos precios y fomentar los valores agregados en los cafés que se vienen produciendo en el departamento del Quindío.

El proyecto del pueblo Panaca avanza lentamente debido al nuevo plan de ordenamiento territorial de Quimbaya.

El fundador del Parque Panaca, Jorge Ballén, explico que, debido a las dificultades presentadas, el parque le entregará a Quimbaya el estudio de una unidad de planificación rural para así acelerar el proceso del POT y de la creación del pueblo.

José Noé Sánchez Sierra, docente de la institución educativa Ramón Messa Londoño del municipio de Quimbaya, fue uno de los educadores distinguidos por el ministerio de Educación durante la gala de ‘La Noche de Los Mejores’, donde fue exaltado en la categoría mejores experiencias significativas con el uso de las TIC.

El Director general del SENA Carlos Mario Estrada estará hoy en el hotel Las Camelias en Montenegro, donde se llevará a cabo el encuentro nacional de líderes de emprendimiento del Sena.

En deportes, la bicicrosista quindiana Isabela Arbeláez se coronó campeona de la Copa CBO 2018 de BMX en la categoría damas 13 años que se llevó a cabo en la ciudad de Manizales.

La Sijín de la policía avanza en las investigaciones para determinar móviles y autores del homicidio de Cristian Tabares, de 26 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una zona boscosa en la vereda buenos aires del corregimiento de pueblo Tapao en Montenegro.

Según la información de las autoridades, el cuerpo sin vida fue encontrado por residentes del sector en avanzado estado de descomposición, atado de pies y manos y con señales de tortura.

Dos menores de 17 años de edad entre ellos una mujer fueron capturados por el Gaula de la policía Quindío en el municipio de Montenegro sindicados del delito de extorsión.

La denuncia de un comerciante de licores permitió a los uniformados detener a estos dos menores que desde hace tres años exigían altas sumas de dinero a la víctima para no atentar contra su familia.

Los casos de menores inmersos en el sistema penal para adolescentes en el Quindío cada vez aumentan más, así lo advierte el ICBF.

Aunque las cifras no son claras, pues, así como salen, ingresan menores a responder a la justicia por sus actuaciones delictivas, la directora del Bienestar Familiar en el Quindío Adriana Echeverry dijo que los casos no se detienen, lo que genera mucha preocupación pues cada vez se observa más como quienes no superan la mayoría de edad, está involucrándose en delitos como el tráfico de drogas, el hurto y hasta el homicidio.

La directora del bienestar familiar Adriana Echeverry dijo, además, que en la región sigue siendo necesario un lugar para las menores infractoras, del que se ha dicho estaría ubicado en La Tebaida… pero no ha habido otro tipo de evolución, a los anuncios que de tiempo atrás hemos venido escuchando.

Un muerto y tres heridos dejaron como saldo dos accidentes de tránsito en las vías del Quindío en las últimas horas.

en Armenia un hombre identificado como Guillermo Javier Castaño Sarmiento sufrió un infarto mientras conducía un vehículo particular perdió el control y arrolló a una mujer que resultó gravemente herida, mientras que en el puente de Versalles el volcamiento de un camión dejó como saldo dos personas heridas.

Las autoridades departamentales habilitan paso a un carril en la vía entre Rio Verde y Barragán, afectada por la intensidad de las lluvias.

Teniendo en cuenta que la carretera en el sector de Tarapacá se fue, producto de las intensas lluvias y las crecientes del río verde, el secretario departamental de aguas e infraestructura Juan Antonio Osorio señaló que no se han parado los trabajos en la zona, para habilitar como ya se hizo un tramo de la carretera y facilitar la movilidad para los habitantes de los municipios del norte del Valle y el sur del Quindío con Armenia.

El funcionario sin embargo también manifestó siguen las gestiones para lograr que los dueños del predio en donde se registró el daño cedan un pedazo del terreno, para que se puedan habilitar dos carriles.

Con personal experto y profesional, la CRQ apoya las tareas de gestión del riesgo, producto de la intensa ola invernal en la región.

Justamente el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío José Manuel Cortés dijo que ante los múltiples deslizamientos y emergencias que se han venido registrando en la región, desde la autoridad ambiental se han dispuesto geólogos e ingenieros prestos a colaborar en las labores que están desarrollando las autoridades de la gestión del riesgo.

1300 millones de pesos invierte la alcaldía de Armenia en la dotación de 166 aulas en 11 instituciones educativa de la ciudad.

Bibliotecas escolares del departamento del Quindío contarán con dotación por más 219 millones de pesos.

3400 adultos mayores hacen falta por reclamar el subsidio del programa Colombia mayor en Armenia, la jornada masiva de entrega se cumplirá hasta hoy jueves en el coliseo de familias en acción.