Aumento del 4% del salario afectaría hasta la conformación de familias

Hay expectativa nacional por la negociación del salario mínimo para el próximo año que inició con una propuesta de aumento del 4% por parte del Gobierno Nacional y que de quedar así, según analistas, desestimularía el consumo para el año entrante.

Jahir Gutiérrez Ossa economista y docente de Administración Universidad CES, destacó la actitud conciliadora de la ministra de Trabajo y reconoce que su propuesta comprende la realidad económica del país y los nuevos tributos que se discuten en el Congreso de la República.

“Hay un interés de la ministra de sacar la propuesta en materia de incremento porque no es ajena a una realidad, pero si lo deja en el 4% no habrá posibilidad de que el consumo al año entrante aumente, podríamos iniciar el otro año con indicadores macroeconómicos muy débiles lo que perjudicaría en el mediano plazo la economía colombiana”, explicó el docente.

Explicó el experto que el aumento del 4% no compensaría con los impuestos para el próximo año, lo cual contribuiría a que caiga el sector de la vivienda y se afecte incluso la conformación de las familias considerando que también caería el empleo.

“Lo bueno sería que las personas no tengan que vender sus bienes para pagar tributos, el consumo va decaer y así las cosas no están bien, por ejemplo hay acumulación de inventario de vivienda muy fuerte y eso afectaría hasta la conformación de grupos familiares porque no tiene sentido adquirir inmuebles cuando la probabilidad de empleo es muy baja”, concluyó el profesor.

Puntualizó destacando que una propuesta nivelada es aquella que va dirigida a un aumento de hasta el 6% en el salario mínimo.