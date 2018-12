“Colombia no está fraguando ningún acto hostil con ningún país" Iván Duque

“Colombia no está, bajo ninguna circunstancia, fraguando o pensando en ningún acto hostil ni ningún acto belicista con ningún país de la región”, dijo el Presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad que lideró en Cali.

El Mandatario recordó que Colombia es un país respetuoso del Derecho Internacional que, además, se ha caracterizado siempre por tener instituciones sólidas y por acudir a los organismos multilaterales cuando se trata de obligaciones de otros países para con Colombia.

“Por eso no vamos a permitir que se empiecen a tejer ese tipo de dudas o acusaciones”, que deben ser rechazadas por todos los colombianos, sostuvo.

De acuerdo con el Presidente Duque, lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en Venezuela en contra de sus ciudadanos, generando grandes flujos migratorios, “son los que deben responder ante la justicia internacional por esos crímenes sistemáticos”.

Al respecto, recalcó que el canal para tramitar dichas denuncias es la Corte Penal Internacional, “como lo hemos venido haciendo varios jefes de Estado y como espero que lo sigan haciendo otros jefes de Estado en distintos lugares del mundo”.

En este sentido, reiteró que Colombia no permitirá que el régimen venezolano acuda a lo que calificó como “cortinas de humo” para buscar agredir a nuestro país.

“De manera que no vamos a dejar que ese tema sea planteado para agredir a Colombia, verbal o de ninguna manera. Y que no se acuda a ese tipo de prácticas, que no son sino cortinas de humo, para tratar de involucrar a un país que jamás ha agredido a otro país en el escenario internacional”, dijo.

“Más bien que la dictadura sea consciente de que a partir del diez de enero muchos países del continente se van a unir al rechazo de sus prácticas totalmente deleznables”, concluyó el Presidente de la República.

Medidas para Cali

Durante el Consejo de Seguridad, el Presidente Iván Duque anunció para Cali:

- 200 hombres adicionales de la Policía que llegarán en marzo de 2019

- Se invertirá en sensores de seguridad y cámaras a través del Fondo de seguridad nacional.para más cámaras para la seguridad.

- Acciones contundentes para judicializar a los encapuchados.

- Focalizar los esfuerzos, aumento gradual del pie de fuerza. Fortalecer la denuncia y artícular con el sector privado.

- Habrá seguimiento para liberar a Cali del microtrafico. Atacar las estructuras del narcotráfico.

- Por la violencia contra la mujer se incluirá en los consejos de seguridad nacional.

- Vía libre a la Megaestacion en el barrio El Diamante.