El concejal golpeado por el Alcalde de Bucaramanga es uno de los mejores

El concejal Jhon Claro que estuvo involucrado en un altercado con el alcalde de Bucaramanga fue uno de los que sobresalió en el reciente informe de Concejo Cómo Vamos.

Según el estudio, Claro está en el tercer puesto de los que más participó en las plenarias y menos llegadas tarde registró, junto a los concejales Henry Gamboa y Arturo Zambrano.

Yany León directora de Bucaramanga Cómo Vamos señaló que además llama la atención que la corporación no está realizando control político a tema trascendentales de la ciudad, sino solamente informes de gestión.

"No se están debatiendo temas importantes para la ciudad sino solamente se atienden informes de gestión". Aseguró León.

Señala el informe además que el 22% de las sesiones de control político no resultan eficientes, "Una vez el funcionario presenta su informe de gestión ningún concejal interviene; los concejales solicitar aplazar la presentación del informe; los funcionarios de la Alcaldía no asisten o no entregan a tiempo las respuestas al cuestionario. Esta situación implicó un costo aproximado de más de 130 millones de pesos durante el primer semestre del año 2018.

Más resultados

Llama además la atención que la participación de los concejales para la elección del tema a debatir es solo del 25%, es decir que la junta directiva es la que decide todos los temas.

El concejal que ni llueva ni truena es Jhon Marcel Franco, tiene pocas intervenciones en las plenarias y es el que más llegadas tarde registra.

Los que tuvieron peor puntaje fueron Fabián Oviedo, Sonia Navas y Jhon Pinzón.