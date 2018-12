Polémica por juego tío rico que hace apología a Pablo Escobar

Los colombianos residentes en Europa han estado expresando su malestar por las redes sociales debido a un juego de mesa donde se hace apología a Pablo Escobar.

Este pasatiempo, que lleva el nombre del extinto capo, es una simulación del popular juego “Tío Rico”; cada jugador tiene como propósito traficar droga y convertirse en el “rey de los carteles”.

El tablero principal del juego tiene ilustrado el mapa de Colombia y algunas rutas de narcotráfico. Además, cada uno de los cuatro posibles jugadores debe identificarse con un segundo tablero, donde están referenciados el cartel de Medellín, el cartel de Cali, las ex guerrillas del M – 19 y las Farc.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó la producción del juego y calificó de ignorantes atrevidos quienes lo promueven.

“La ignorancia no tiene límites, y cuando vemos el sufrimiento que causaron estas personas, lo que nosotros le pedimos al mundo entero es respeto por nuestras víctimas. Hoy no hay un solo país en el mundo, o una ciudad, que no haya sido víctima del terrorismo. Los valores no son un juego; la cultura de la ilegalidad no es un juego”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

El juego de mesa puede ser comprado a través de internet y sus publicidades circulan en países como Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra.