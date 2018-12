Familiares de mujer que arrolló a policía piden garantías en el proceso

Sin entender aun la reacción que tuvo Claudia Mabel Armenta Melo al embestir a un oficial de policía y arrastrarlo cuatro cuadras, los familiares de esta mujer han pedido mayores garantías en el proceso y que a la infractora se le garanticen todos los derechos.

Sus seres queridos han indicado que aún no han podido dialogar con ella y que es una mujer cristiana que siempre ha trabajado por la comunidad, por lo que han rechazado todos los calificativos que han sido expresados en diferentes ámbitos especialmente en las redes sociales.

Mabel Melo de Armenta madre de esta mujer de 38 años, le dijo a Caracol Radio que la motivación que pudo haber tenido fue un anterior procedimiento en donde le impusieron una multa a pesar de tener todos los documentos del vehículo en regla.

“Mi hija es una buena persona y no es como dicen en esos vídeos, sabemos que la actitud que tomo no fue la más indicada pero creemos que eso fue una provocación para que ella arrancara su vehículo, no hemos podido hablar con ella porque esta retenida en un calabozo, queremos que se les briden las garantías y que ella pueda defenderse de este hecho” dijo la madre.

La abogada Daniela Barrientos quien es prima de la mujer afectada, le dijo a Caracol Radio que “antes de sacar las conclusiones se debe hacer todo el proceso porque solo se están teniendo en cuenta dos vídeos que salieron al aire, pero hay otro vídeo completo en donde se ve cuando los policías le rodean el vehículo y la presionan, se tiene que garantizar todo el debido proceso”.