Alcalde de Turbana revisa obras mientras Procuraduría dice que lo suspendió

El 7 de diciembre pasado, la Procuraduría general anunció a través de un comunicado de prensa, la suspensión por 4 meses del alcalde de Turbana, Senen Cantillo, por haber incumplido la ley de género, que ordena a tener un equilibrio entre hombres y mujeres empleados en la administración.

Sin embargo, los turbaneros vieron cómo este 10 de diciembre, el alcalde Cantillo recorría con todo su equipo de trabajo las calles del municipio, revisando algunas obras que se están haciendo en el pueblo, y hasta cantándole versos al presidente Iván Duque, para animarlo a visitar Turbana.

"He visto en redes sociales los informes y todavía a la fecha no me han notificado, esta es una administración de puertas abiertas, lo que hay en esta alcaldía son mujeres trabajando. Yo respeto la norma, y mis abogados están trabajando en eso para hacerme la respectiva defensa", dijo Cantillo.

Cantillo, que se autodenomina compositor vallenato, dijo 'adorar' a la mujer, "como compositor lo que hago es canciones a ellas, yo le canto a la mujer, si me equivoqué jurídicamente respeto y acato lo que diga la Procuraduría", señaló.