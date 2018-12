El lado romántico de Nairo en pleno concierto de Carlos Vives en Tunja

Nairo Quintana se subió al escenario para hacerle una emotiva dedicatoria a su esposa, en medio del concierto de Carlos Vives en la capital de Boyacá. La canción ‘Volví a nacer’ fue coreada por el ciclista, y seguida de un mensaje en el que el pedalista del Movistar Team, aseguró que fue la oportunidad de “mostrarle mi amor a esta mujer que me ha regalado dos hijos hermosos, y quiero decirle que verdaderamente la amo con todo mi corazón”.

Recordó que en un concierto anterior, un error del cantante Franco De Vita, lo hizo quedar mal con su esposa.

“Le dedicó a ella una canción que no era, la canción que yo le había pedido que cantara para ella, era ‘Te amo’, pero le dedicó ‘Un Buen Perdedor’, y hasta el día de hoy, no hallaba la manera de que ella me disculpara (…), pero es el día para decirle ante todo este público tan bonito que la amo”, dijo Nairo en el escenario del ‘Vives Tour’.

En el concierto, Carlos Vives rindió un homenaje a los ciclistas boyacenses y colombianos. Invitó al escenario a Egan Bernal y a Dáyer Quintana, y con ellos, y a petición de Nairo, interpretó la canción ‘El orgullo de mi patria’, compuesta para los pedalistas nacionales.

Finalmente, Quintana le regaló la tradicional Ruana al cantante samario, quien se puso en tarima la tradicional prenda de Boyacá. “Esta ruana fue tejida por mi madre, y ahora, quiero que usted la use”, dijo Nairo a Vives.

El concierto que se desarrolló en el norte de Tunja, tuvo una afluencia de alrededor de 20.000 personas, en el cual, entre otras cosas, el cantante resaltó la importancia de prácticas ambientales para disminuir la contaminación en el planeta, e invitó a reducir el uso de bolsas plásticas diarias.