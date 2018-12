Seis centros de atención al turista y locales en Cartagena para vacaciones

Desde Corpoturismo, y en cumplimiento a la invitación de la Alcaldía Mayor de Cartagena en cabeza de Pedrito Pereira Caballero (e), y en articulación con el sector privado, se seguirá trabajando por un destino más competitivo y sostenible durante estas fiestas de navidad y fin de año.

Irvin Pérez Muñoz, Presidente Ejecutivo (e) de Corpoturismo dijo que atraer a un mayor número de visitantes a Cartagena de Indias, obliga a que la cadena productiva ofrezca un mejor servicio, de calidad y respetuoso, a los visitantes. “Y que los cartageneros y turistas deben comprometerse a cumplir con la normatividad de la ciudad, y respetar los entornos protectores de los niños, niñas y adolescentes por los que se trabajan en la estrategia de #LaMurallaSoyYo”.

“Aceptamos la invitación de Pedrito Pereira, Alcalde (e) para seguir trabajando por mejorar en esta temporada turística. Nuestra misión y compromiso desde la industria local de viajes y turismo, es reforzar nuestras campañas de turismo responsable y seguro, en respuesta a las frecuentes quejas que recibimos por parte de turistas y residentes que manifiestan sentirse abusados, ya sea por cobros excesivos en los precios, o por las denuncias relacionadas con la atención y calidad del servicio ofrecido por prestadores turísticos. En ese sentido, se dispondrá de varios Centros de Atención al Turista con el fin de salvaguardar la seguridad física y los bienes de todas las personas que disfrutan de la ciudad, no solo e esta temporada de fin de año que se avecina sino en todo momento, además de proteger los bienes materiales e inmateriales en pro del turismo sostenible”, dijo Pérez Muñoz.

El funcionario agregó también que con estos Centros de Atención al Turista (CATs) se espera elevar los niveles de respuesta a tiempo, con posibles soluciones para los casos que se puedan presentar en los diferentes espacios públicos. Una de las herramientas para combatirlo será la presencia permanente de todas las autoridades en lugares de alta afluencia turística en la ciudad. “Pero lo más importante es concientizarnos de que tenemos que brindar un excelente servicio, atención al turista y a nuestros residentes. Esto significa hacer la diferencia frente a otros destinos turísticos”, puntualizó Pérez Muñoz.

Recomendaciones:

• Antes de consumir un producto o servicio, pregunte el valor.

• Denuncie el abuso sexual a menores de 18 años a las líneas de atención: 141 ó 122. Y a la Línea nacional: 018000112440

• Líneas de regulación de urgencia 125.

Ubicación de los CATs y servicios que prestan:

• Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de 7:00 a.m. a 1:00 a.m.

• Playas de Bocagrande, diagonal al Hotel Capilla del Mar de 10:a.m. a 6:30 p.m.

• Playas de Bocagrande Frente al Hotel Caribe de 10:a.m. a 6:30 p.m.

• Baru- Playa Blanca (Estación de playa blanca) de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

• Zona Norte a la altura del Hotel Radisson de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

• Muelle de la Bodeguita de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Además, habrá controles en los muelles alternos con puestos de control de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. con la presencia de la Capitanía de Puerto, la Dimar, el Datt, y la Secretaría del Interior.

Servicios que prestan:

• Información turística de la ciudad

• Recepción de quejas por incumplimiento y/ó abusos de precios por parte de prestadores de servicios turísticos.

• Atención médica.

• Orientación en el proceso de migración. Línea de atención 24 horas: 3164739678

• Link para denuncias por incumplimiento: www.sic.gov.co