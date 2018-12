"Salí por la ventana del bus y vi a mi hijo sin vida tendido boca abajo”

Con el dolor de haber perdido a su único hijo Jose Manuel Ruiz de 13 años, sus padres Arley Ruiz Perafán y Miyerley Castillo, esperan recuperarse para darle sepultura tras el fatal accidente del bus en el que fallecieron nueve personas y 22 más heridas.

En medio de lágrimas y con lesiones en distintas parte del cuerpo el padre el menor relató los momentos que vivió antes y después del fatal accidente.

“En mi carro y en compañía de mi hijo, mi esposa y dos sobrinas llegamos al parque principal de Calima el Darien donde se encontraba el bus que trasportaría al grupo de deportistas juntos con sus familiares hacia Yotoco, donde participarían de un torneo de baloncesto", dijo Arley Ruiz.

Señaló que allí en el parque su esposa le dijo que porqué no guardaba el carro y se iban todos en el bus ya que había cupo suficiente. “Al principio le dije a mi esposa que no pero luego me convenció y viajamos todos juntos”, indicó el padre y esposo en dialogo con Caracol Radio.

Dijo que después de haber recorrido varios kilómetros antes de llegar al sitio conocido como el “Plan de las Vacas”, el conductor intentó esquivar una tractomula y muy asustado en una curva, el vehículo perdió los frenos dando varias vueltas de campana sobre la vía.

Manifestó que en ese momento se cubrió la cabeza y se aferró a unos tubos del bus para protegerse.

En medios del desespero salí por una de las ventanas y vi a mi hijo tendido en el suelo boca abajo”, dijo el señor Ruiz quien junto con su esposa y los restantes heridos eran trasladados al Hospital San José de Buga y otra clínicas dela ciudad.

“Los tres éramos muy unidos siempre acompañábamos a mi hijo a los entrenos de baloncesto y lo felicitábamos cuando mejoraba en sus rendimiento, éramos muy felices viéndolo jugar , ahora solo espero recuperarme para darle cristiana sepultura”,dijo su padre Arley Ruiz