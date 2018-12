Una mujer muerta y otra desaparecida, por ingresar a Río Verde

En el Quindío una mujer murió y la otra se encuentra desaparecida tras ingresar a un rio de la región, los cuales han estado registrando crecientes, producto de las lluvias… Jhon Hernández

Se trata de dos mujeres adultas, Leidy Vanesa Tafur, de 31 de años que fue hallada muerta y Gloria María Fernández, de 27 años de edad que continúa desaparecida y que ingresaron a río verde en el sector de Las Brisas, aun cuando los organismos de socorro han recomendado no ingresar a los afluentes hídrico, pues en esta región no ha parado de llover… al respecto el alcalde de Córdoba Quío Guillermo Andrés Valencia señaló que no se detienen las labores de búsqueda.

“Cuenta una de las personas que está con vida, que una de ellas se va a río y se la lleva y se metió la otra y también se la lleva, a una la encontramos 600 metros del punto de donde se encontraban, seguimos en la búsqueda de la otra”, dijo el alcalde de Córdoba Guillermo Andrés Valencia.

Las autoridades piden a la ciudadanía acatar las recomendaciones, pues no hacerlo está llevando a múltiples emergencias.