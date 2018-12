Dos niños de 9 y 10 años quemados con pólvora en Medellín

Dos nuevos casos se reportaron en Medellín de personas quemadas con pólvora, ambos casos se reportaron en el Barrio Manrique, Comuna 3 de la ciudad, los lesionados son menores de edad.

El primer caso es una niña de 9 años que presentó quemaduras de segundo grado a causa de un elemento conocido como chorrillo, la menor tiene quemaduras en el cuello y permanece bajo observación.

En el mismo barrio se reportó otro lesionado con pólvora, un niño de 10 años con quemaduras de primer grado en tronco y manos ocasionadas por un volcán.

“La lesión de un menor de edad, se había lesionado cuando colocaban las velitas, informaba la madre que otro menor de edad le acercó unas chispitas a la cara y le ocasiona quemadura en ojo. El segundo caso, una menor estaba colocando velitas, un menor le tira un chorrillo y le ocasiona quemadura de segundo grado en su cuello, en ambos casos los menores no estaban manipulando la pólvora, pero en su entorno si había”, manifestó Rita Almanza, Epidemióloga de la secretaría de salud de Medellín.

Las autoridades insisten en que no hay pólvora inofensiva, por lo que piden no manipular cualquier tipo de artefactos que pone en peligro la integridad personal, especialmente de los menores de edad.

“Nosotros insistimos en que no debemos que tener más víctimas para que la gente crea y entienda que la pólvora es tan peligrosa y que no entienda que no es bueno exponer la vida o discapacidad por un minuto de euforia, por las luces, el sonido le genera euforia, ya hay bastantes lesionados en la historia de los años en Medellín, para que esas historias no vuelvan a ocurrir”, señaló la funcionaria.

A la fecha se tiene en todo el departamento 14 quemados, de estos, siete son menores de edad, lo que representa el 50% de los casos.

