Dos surfistas de Bolívar logran oros históricos en Panamericanos de Perú

Colombia continúa cosechando éxitos en los Juegos Panamericanos de Surf de Perú, donde este sábado alcanzó dos históricas medallas de oro por cuenta de los hermanos Isabella y Giorgio Gómez, las cuales se suman a otra presea de bronce lograda durante la jornada del viernes.

A primera hora, con una actuación colosal en en la cual se impuso a los campeones mundiales brasileños Luis Diniz (segundo lugar) y Cau Baz (tercer puesto), el colombiano Giorgio Gómez obtuvo medalla de oro en la modalidad de SUP Surf, en playa Punta Rocas, donde logró su segunda presea en su cuenta personal, tras ganar previamente bronce SUP Technical Race (carrera técnica de SUP).

Posteriormente, Isabella Gómez también se ubicó en lo más alto del podio, en la modalidad de SUP Surf, donde derrotó a la local y favorita Vania Torres, quien obtuvo plata; y la brasileña Nicole pacelli, quien se quedó con el tercer lugar.

"Estoy muy feliz de representar a Colombia en estos Panamericanos. Es una meta que me había puesto y lo logré. El nivel de la competencia estuvo alto todo el tiempo y esta medalla de oro es muy satisfactoria”, dijo Gómez.

Isabella Gómez también se refirió a la medalla de oro obtenida en SUP Surf.

“Estoy muy contenta por haber ganado y, antes de mi competencia, escuchar que mi hermano también lograra la medalla de oro. Quiero agradecer a todo mi equipo el apoyo que me ha brindado durante todo el campeonato y que se me pudieron dar los resultados”, dijo Isabella Gómez.

El presidente de la Federación Colombiana de Surf (Felcosurf), Andrés Porras Villamil, se mostró complacido con el gran desempeño del seleccionado colombiano y catalogó las tres históricas medallas obtenidas hasta el momento como “un gran paso hacia la consolidación del surf en el país”.

“Es el resultado de un trabajo que se está haciendo con mucho esfuerzo, de manera responsable, tanto en la parte administrativa como en la preparación de nuestros deportistas. Esperamos que continúen más triunfos y que el país pueda conocer mucho más del surf y todo lo que representa como deporte”, concluyó Porras.

Por su parte, Jesús ‘Mimo’ Capote, coach de la Selección Colombia de Surf, también se refirió a los buenos resultados.

“Estamos muy contentos. Los resultados que esperábamos los cumplimos: dos medallas de oro para Colombia y una de bronce. Tenemos bastantes posibilidades de meternos, dentro del podio por equipos, en el top 5. Ha sido un gran equipo que, durante todo el campeonato, ha estado muy bien concentrado y enfocado. Queremos que en Colombia disfruten todos, que esto e para el país”, concluyó Capote.