Se inicia operativo de censo del DANE en Cali y 15 municipios

El Gobierno departamental hace un llamado a caleños y vallecaucanos que no quedaron censados en la pasada jornada, para que acudan a los puntos de atención que acondicionará el DANE en Cali y 15 municipios, de manera que sean incorporados en el censo.

Se trata del operativo de control del censo para corregir el desfase que disminuye la población en el Valle. Al menos 800 mil personas no se encuentran en los registros.

“Se va hacer un operativo de cobertura censal para mirar aquellos puntos críticos de la ciudad de Cali, donde están las comunas 13, 14, 15, 17, 21 y 7, donde el DANE contará con personas para que la gente vaya y se cense”, explicó María Victoria Machado, directora de Hacienda y Finanzas del Valle del Cauca.

La convocatoria es para habitantes que por diferentes razones no fueron censados.

“Necesitamos que la gente salga y se cense y no solo en las comunas, también hubo zonas de edificios donde no se pudieron censar porque el censista llegaba y el portero no lo dejaba pasar. Tuvimos ausentismo, rechazo y zonas donde no se pudo ingresar, esas personas deben acudir al puesto censo”, insistió la funcionaria.

Los puestos estarán en las comunas 7, 13, 14, 15, 16 y 21 y en las sedes de la Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle, DANE y MIO-Cable.

Así mismo, habrá puestos del DANE en las alcaldías de Pradera, Sevilla, Ansermanuevo, Cartago, Caicedonia, Toro, Obando, El Cairo, La Victoria, Trujillo, La Unión, El Águila, Restrepo, Argelia y Buenaventura, que tendrá tres puntos.

La medida responde a una petición de la gobernadora Dilian Francisca Toro por el impacto para la transferencia de recursos.

El director nacional del DANE, Daniel Oviedo, indicó que se hará el operativo porque “queremos garantizarle al país y en particular al Valle del Cauca y Cali una información de población y de vivienda que sea lo más cercana a la realidad y que tenga una cobertura del 99,8 por ciento como sucedió en el resto del territorio nacional”.

Las jornadas de censo se adelantará desde el lunes 11 de diciembre hasta el 22, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.