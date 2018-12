A niña de Medimás le negaron atención en cuatro clínicas de Bucaramanga

Reina Delgado madre de una niña de seis años afiliada a la EPS Medimás denunció que a su hija le hicieron el paseo de la muerte en cuatro clínicas de la ciudad. La niña presentaba fiebre desde hace varios días y está en malas condiciones generales de salud y aún con los síntomas le manifestaron que no podían atenderla porque no era una urgencia vital.

"Pasamos por la Clínica Chicamocha, Foscal, Bucaramanga, San Luis y en todas me dijeron que como no iba prácticamente muerta no me la podían recibir. Yo no tengo la culpa que Medimás no haya pagado y nos tengan suspendidos los servicios. Mi hija está mal, necesito que las autoridades me ayuden", dijo la madre.

Finalmente, después de tanto pedir ayuda la niña fue atendida en la clínica Bucaramanga en donde le dieron salida porque no contaban con pediatría.

La menor presenta varias patologías, entre ellas epilepsia y tiene crisis cuando la fiebre está alta, además según sus familiares hace neumonía rápidamente y ese es el principal temor.

"Nos dijeron que el director médico de Medimás envío una carta que por pediatría nos atendían en la Foscal y es mentira a mi hija no la quisieron recibir", añadió la mujer.