Una niña y un venezolano, quemados en noche de velitas en Cartagena

Pese a todas las recomendaciones que desde hace varias semanas vienen anunciando las autoridades con el fin de no tener quemados durante esta época de fin de año, el reporte entregado de la celebración de Las Velitas deja una menor de 4 años y un adulto de nacionalidad venezolana quemados.

La menor, según el informe entregado, recibió quemaduras leves en el abdomen cuando manipulaba una vela. Se indicó que, al parecer, se le prendió el vestido, lo que produjo la emergencia.

El caso ocurrió en el barrio Divino Niño Los Manzanares, cerca de San Isidro, y la niña fue llevada de urgencias a la Casa del Niño, donde recibió atención médica.

Así mismo, se reportó que otra menor, de un año de edad, se intoxicó cuando manipulaba una chispita mariposa. El incidente sucedió en el barrio La María. La bebé también fue trasladada a la Casa del Niño.

Por otra parte, un venezolano, de 30 años, resultó con quemaduras leves en uno de sus ojos cuando manipulaba un volador.

El caso, según indicó la ESE Cartagena de Indias, ocurrió en el corregimiento de Bayunca.

El ciudadano fue trasladado al puesto de salud del corregimiento donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, de acuerdo con el informe entregado por voceros de la ESE Cartagena.

Es de anotar, que esta persona luego de abandonar el puesto de salud, por sus propios medios se dirigió al Hospital Universitario del Caribe, donde permanece en Urgencias.

El alcalde Pedrito Pereira Caballero lamentó que una menor y un adulto resultaran quemados por la manipulación de una vela y de un volador. También mostró su tristeza por la bebé de un año de edad que se intoxicó con una chispita mariposa.

“No es justo que por no acatar las recomendaciones tengamos que vivir situaciones como estas que afectan a los niños. Es hora que los adultos sean conscientes del daño que produce manipular cualquier elemento que contenga pólvora. No queremos ver niños quemados en ninguna época del año, menos en Navidad. Los padres y tenedores deben ser responsables, de lo contrario, las autoridades deberán actuar con contundencia”, expresó el mandatario.

Reiteró el llamado a no usar pólvora durante estas festividades. “Esa manipulación deben hacerla expertos, no niños ni adultos que no sepan como operar esta clase de elementos”, explicó el Alcalde.

Agregó que solicitó a las autoridades, en especial a la Policía Metropolitana de Cartagena adelantar más controles contra la venta y uso de pólvora, así como decomisar este tipo de elementos que tanto daño hacen cuando nos son manipulados por expertos.

“No queremos más personas quemadas con pólvora en Cartagena. Vamos a incrementar la campaña Prende las Fiestas sin Pólvora que se viene adelantando con el fin de llegar a los ciudadanos y darle a conocer los daños, en algunos casos irreparables, que puede dejar la manipulación de pólvora”, indicó el director del Dadis, Antonio Sagbini.