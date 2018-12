“La humildad fue el legado de Belisario Betancur”: Gobernador del Quindío

Justamente, el mandatario de los quindianos Carlos Eduardo Osorio al lamentar la muerte del ex presidente Belisario Betancur, destacó su manera de gobernar, el contacto con la gente, su búsqueda por la unión y el bienestar del país, sin embargo y de acuerdo con el mandatario seccional, la humildad sería la mayor característica, que dejó como legado el ex presidente.

“A mí me parece muy importante resaltar las cualidades humanas del señor ex presidente Belisario Betancur, un hombre al que Colombia le debe mucho porque tenía una cultura muy importante y una manera de gobernar muy particular… el enseñó una forma de humildad, antes que Pepe Mujica, él ya iba a trabajar en su Reanult 4 y dejó un legado, que como ex presidente siempre daba conceptos muy ponderados que llevaban a la unión y a la concordia entre los colombianos”, dijo el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio.

Hoy en el Quindío, las autoridades administrativas y judiciales lamentan la partida del ex presidente Betancur, por eso en muchos lugares de la región, las banderas están a media asta.