13 de diciembre, lanzamiento de la temporada turística en Cartagena

El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, supervisó cada detalle del denominado Plan Temporada Turística “Estamos Trabajando por un Destino Turístico Sostenible”, en el que se enmarcan todas las actividades a desarrollar en la temporada de Navidad, de fin y comienzo de año.

El mandatario, en un consejo de gobierno extraordinario, escuchó en detalle cada una de las acciones a realizar en esta época, que dirige la Corporación de Turismo Cartagena de Indias y en la que intervienen todas las secretarías del Distrito, entes descentralizados, Dimar, Policía Nacional, Migración Colombia, Armada Nacional, entre otras entidades.

El alcalde Pereira Caballero expresó que todo el esquema está listo, sólo esperando el arranque definitivo, previsto para este 13 de diciembre cuando se realizará el lanzamiento de la temporada turística.

“La Policía anunció la llegada de 200 uniformados para esta temporada de diciembre y enero. También se diseñaron nueve corredores turísticos en el Centro Histórico con un trabajo de 24 horas y se tendrán unos Centros de Atención al Turista (CAT) que funcionarán en las playas, Centro Histórico, zona insular y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez”, indicó el jefe del gobierno distrital.

Para este fin, se requiere, dijo el Alcalde, que todo el Distrito salga de sus dependencias para responsabilizarse de los corredores turísticos y Centros de Atención al Turista y, además, trabajar de manera coordinada con las demás autoridades.

“Tenemos un nuevo reto y es el aumento del turismo hacia Barú con la puesta en funcionamiento del Pedraplén de Playetas. Se harán unos controles especiales con todas las autoridades concurrentes teniendo en cuenta su competencia, como Parques naturales, Cardique, Ministerio de Medio Ambiente, Policía, Armada y Dimar, con el fin de proteger el ecosistema que tendrá una gran presión debido al fácil acceso que hay hacia ese sector insular de Cartagena”.

Así mismo, Irvin Pérez, presidente ejecutivo (e) de la Corporación de Turismo, dijo que esta temporada es una de las más importantes que tiene la ciudad y “esto nos obliga a tener un mayor grado de responsabilidad”.

“Le expusimos al Alcalde todas las medidas para garantizar presencia de las autoridades en la calle con los corredores en el Centro Histórico, con los Centros de Atención al Turista queremos minimizar cualquier tipo de imprudencia o abuso con los usuarios y turistas en las playas para generar tranquilidad y seguridad en esta temporada”, explicó Pérez.

Recalcó que este 13 de diciembre se hará el lanzamiento de la temporada turística, que contará con las autoridades y todos los implementos que se requieren para hacer de esta época la mejor en Cartagena.

“Como novedad tendremos el acompañamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio con la Casa del Consumidor para atender las quejas que se puedan presentar en esta temporada”, indicó Pérez.

El funcionario recordó que esta temporada va desde el 20 de diciembre hasta el 20 de enero y se une a una serie de festivales culturales que se presentan a comienzos del año. “Es por ello que esperamos unos 170 mil turistas que llegan vía aérea, marítima y terrestre”, enfatizó.

“Las Islas del Rosario son un gran reto, así como Barú, y los monumentos que se esperan tengan gran afluencia de turistas”.

El sector hotelero también está involucrado en cuanto la atención del servicio a los visitantes, toda la oferta hotelera está disponible, Cartagena tiene precio para todos los turistas y nuestro deseo es que regreses a sus lugares de origen complacidos con la atención que les brindó la ciudad.

Recordó que el muelle Turístico de La Bodeguita es el único autorizado para la salida de embarcaciones haca la zona insular de Cartagena.

El Alcalde hizo un llamado a la prudencia, tanto de cartageneros como turistas. Así mismo, a los visitantes que acudan a los Centros de Atención al Turista donde recibirán toda la información necesaria para que su estadía en la ciudad sea placentera. “Hemos solicitado la difusión de los precios sugeridos de los productos y servicios que se ofrecen en esta temporada para minimizar los riesgos de abusos en las playas”.

Añadió que se hizo una capacitación a los prestadores de servicios turísticos y la economía informal para explicarles que la atención al turista debe ser la mejor, ya que los visitantes escogieron esta ciudad para disfrutar de esta temporada y debemos ser responsables con ellos”, puntualizó.

Con el Dadis se trabaja para tener activos todos los dispositivos de salud para tomar las medidas necesarias en caso de alguna eventualidad y se cuente con una respuesta oportuna.

Se contará con personal en las playas de la ciudad, con equipos médicos y todo lo que se requiera para el traslado de los pacientes a los centros asistenciales, en caso de alguna emergencia.

El Datt informó que tiene diseñados unos planes de control en todas las zonas de Cartagena con el fin de evitar que se presenten accidentes que involucren especialmente a turistas.

“Vamos a instalar puestos de control en las entradas de Cartagena para informar a los visitantes lo relacionado con las medidas de seguridad vial establecidas como Pico y Placa y recordarles que no deben conducir en estado de alicoramiento”, dijo Edilberto Mendoza, director del Datt.

El mandatario aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los padres de familia y cuidadores de menores para que este 7 de diciembre, durante la celebración de Las Velitas que se proteja a todos los menores que festejan esta noche.

El mensaje fue claro. “No a la pólvora. Que las festividades se hagan en tranquilidad, convivencia, en paz y que los niños no manipulen este tipo de elementos para no poner en riesgo su salud. No queremos repetir las cifras e años anteriores. No queremos que nadie, nadie, ninguna persona, es especial menores, resulten quemados con pólvora”.