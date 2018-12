Capturan hombre que abusó y secuestró una vendedora de planes de telefonía

En el barrio Candelaria la nueva de la localidad de Ciudad Bolívar, una mujer vendedora de servicios de telefonía fue abordada por un supuesto cliente quien aparentemente le suministró una droga en una bebida.

Horas después la mujer despertó dentro de una vivienda sin ropa acostada al lado de ese hombre, intentó irse pero esta persona no la dejaba salir de la vivienda.

“Yo lloraba, gritaba, le decía que me dejara ir que mis hijas me estaban esperando, en un descuido de él mande la ubicación de donde estaba a un amigo, cuando se dio cuenta me quitó el celular, lo tiró al suelo y me halaba el pelo”, manifestó la mujer víctima de este caso.

Uniformados de la Policía de Bogotá tras recibir la denuncia desplegaron un operativo para dar con la ubicación de la vivienda dónde está mujer permanecía retenida.

“Gracias a la experiencia de nuestros policías, logramos ubicar rápidamente esta vivienda y rescatar a la mujer, al hombre de inmediato lo capturamos”, manifestó el coronel William Zubieta, comandante de la localidad de Ciudad Bolívar.

El capturado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía en el barrio Molinos, sur de Bogotá, dónde tendría que responder por los delitos de acceso carnal violento y secuestro simple.

Un informe de la Universidad Libre reveló alarmantes cifras de violencia contra la mujer. En lo corrido del año, 35.984 mujeres en todo el país han sido maltratadas por sus parejas y ex compañeros sentimentales.

Las mujeres que tienen entre 20 y 29 años son las más afectadas por esta problemática, con más de 15.600 casos registrados en 2018.

Otras cifras indican que en los últimos cinco años más de 6.000 mujeres han sido asesinadas. Los feminicidios se cometen en las viviendas entre las 6 y las 8 de la noche, especialmente los domingos. La violencia contra ellas se ha incrementado en el último año un 8,5%, comparado con 2017.

Bogotá lidera la lista de ciudades con más episodios de violencia contra las mujeres, con 8.787 hechos registrados en 2018; seguida de Medellín (2.153); Cali (1.524), Villavicencio (1.115) y Soacha (1.040).

Por departamentos, Bogotá también se ubica en el decoroso primer lugar (8.787 casos); seguido de Antioquía, 3.905; Cundinamarca, 2.848; Valle del Cauca, 2.774; Santander, 1.659; Atlántico, 1.630; y Tolima, 1.211.