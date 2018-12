Gobernación pide al Fondo de Adaptación una inspección en Canal del Dique

El subsecretario de Gestión del Riesgo, Edinson Palma, señaló en diálogo con Caracol Radio que la Gobernación del Atlántico ha solicitado al Fondo de Adaptación que realice una inspección en el Canal del Dique, tras la preocupación que han expuestos líderes y autoridades del sur del departamento.

"En una visita que realizamos hace 20 días no encontramos ningún riesgo, en el momento no hay ninguna alerta. No obstante hemos solicitado al Fondo que se haga una inspección con consultores y contratista para llegar a fondo con los técnicos de esta situación", indicó Palma.

Calificó el funcionario departamental como "unas obras robustas" las ejecutadas por el Fondo de Adaptación, aunque en una carta enviada por el alcalde de Santa Lucía, Jorge Luis Polo, en el que relata que a éstas no se le han hecho mantenimientos y que ya presentan filtraciones.

Explicó Palma que "el nivel del río estaba en 6 metros 99cm y hoy en 6 metros 97cm y esperamos que siga bajando con el fenómeno del niño".

El subsecretario indicó que están a la espera que el Fondo de Adaptación defina el momento en que enviará la comisión para realizar una inspección técnica.