Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, viernes 7 de diciembre

40.000 Faroles se encenderán hoy en el municipio de Quimbaya, Quindío en el tradicional festival de velas y faroles.

El alcalde de la localidad Jaime Andrés Pérez invitó a propios y visitantes para que disfruten de estas dos noches de velitas y un derroche de creatividad donde se congregan todas las familias de ese municipio

En Armenia, se encenderán 8mil faroles en el festival de velitas en el estadio San José, la mayoría de faroles fueron elaborados por las reclusas de la cárcel villa cristina de la capital del Quindío, con los dineros estas mujeres podrán regalar una navidad a sus familias

Con la temática “aves del paraíso” el parque de la vida de Armenia es el epicentro del alumbrado navideño gracias a la Empresa de Energía del Quindío, Edeq.

Mientras que, en el parque del café en Montenegro, Quindío se está realizando el show navideño hasta el próximo domingo 9 de diciembre entre luces, colores, baile, danza canto y mucha alegría.

Desde la defensoría del pueblo reiteraron el llamado a los padres y adultos para que no permita el uso de la pólvora a los menores de edad en esas fiestas de velitas

Paula Andrea Huertas, defensora encargada del Quindío dijo que la entidad liderará los cursos pedagógicos y sancionatorios a los padres de los niños que resulten quemados

Los organismos de socorro en el Quindío están en máxima alerta, ante las crecientes súbitas que se vienen registrando y las posibilidades de avalancha

Precisamente, el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera al referirse a los altos niveles del caudal que se ha estado registrando el río Quindío en Boquía y el sector de La María, dijo que, aunque por el momento se descartan las posibilidades de emergencias, las alarmas igual están encendidas, ya que no para de llover y con la naturaleza nada se puede predecir.

Así como el río Quindío registra crecientes súbitos, rio verde también y la mayoría de afluentes del departamento, por eso los organismos de socorro recomiendan no realizar el tradicional paseo de olla, pues por estos días, puede resultar en tragedia.

La creciente del río Quindío provocó precisamente ayer la suspensión del servicio de agua en varios barrios de Armenia, debido a que el represamiento afectó la normal operación de la bocatoma en el sector de Boquía, más de 20mil personas han estado sin el servicio del vital líquido.

Los habitantes de la vereda Travesías de Calarcá piden agilidad en el diagnóstico del terreno, para saber qué va a pasar con sus vidas

Doña Luz Amparo Marín, habitante de una finca en alto riesgo de la vereda Travesías dijo que, aunque ya terminaron las labores de búsqueda y rescate, espera que las autoridades no se olviden de la zona, pues quienes evacuaron de manera preventiva no saben si pueden o no volver a sus predios, por eso claman que los estudios que anunciaron se van a hacer en ese sector rural de la Villa del Cacique, se ejecuten con rapidez,

En Calarcá decretan la calamidad pública, ante la magnitud de las emergencias ocasionadas por las lluvias y lo ocurrido en la vereda Travesías

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio dijo que en la vereda Travesías no existían registros de posible riesgo por deslizamientos, sin embargo y ante la intensidad de las lluvias de los últimos días y la saturación de agua en los terrenos, ya se había emitido órdenes de evacuación, que la comunidad no acató.

En el marco de los 19 años del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca, sus directivas anunciaron que para el año 2019 el parque proporcionara un total de 60 cupos a distintos países de Latino américa en la formación de distintas capacidades agropecuarias

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio restó importancia a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM&, que lo muestra como uno de los cinco mandatarios con la imagen más negativa del país

Líderes estudiantiles de la universidad del Quindío desestimaron las declaraciones del rector del alma mater sobre el déficit que tiene la institución por el paro universitario que asciende a 3500 millones de pesos.

Incomunicado está el Quindío con el norte del Valle por la vía Tarapacá, pues la fuerza del rio que pasa por la zona, se llevó la bancada

Estamos hablando del tramo después del sector de Río Verde que conduce al municipio de Caicedonia, que ya ha registrado situaciones similares producto de las intensas lluvias y que en esta oportunidad se repite, a causa de las crecientes que se han venido dando en los afluentes hídricos, con la diferencia de que ahora, el agua se llevó la carretera entera

Las lluvias en el Quindío no dan tregua, según el director de la unidad departamental para la gestión del riesgo Faber Mosquera, en este departamento se presentan más de 200 deslizamientos, especialmente en los municipios de Calarcá, Córdoba y Salento.

En el caso de Armenia, las autoridades también están en máxima alerta y varias familias han sido evacuadas preventivamente ante el riesgo de deslizamientos.

En Montenegro refuerzan la seguridad debido a las fiestas del fin de semana y la temporada de vacaciones que ya empezó…

El mandatario de los montenegrinos Álvaro Hernández dijo que se va a contar con más unidades de la policía y el ejército que llegan a esa localidad, para garantizar la seguridad durante las festividades aniversarias que se van a estar realizando y para que quienes vienen a visitar, se sientan tranquilos en la zona rural de la localidad.

Con el reinado departamental del Café y una programación artística en Montenegro y Pueblo Tapao se van a celebrar sus fiestas aniversarias

221 comparendos ha impuesto la Secretaría de Gobierno y Convivencia por invasión del espacio público en Armenia.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío a través de la oficina de control al tráfico de fauna silvestre, reportó una disminución del 40% en las cifras de entregas voluntarias e incautaciones de Fauna en el departamento.

La cifra reportada para el año anterior fue de 843 especímenes y a la fecha en el presente año la autoridad ambiental ha recibido 521 especímenes.

Denuncian que, en tres años, la Promotora de Vivienda del Quindío no ha ejecutado el primer proyecto propio…

La denuncia la hace el representante legal de la veeduría ciudadana En Defensa de La Gente Néstor Herrera quien cuestionó precisamente esa oficina descentralizada del gobierno departamental, que, según el ex concejal, ahora veedor se ha dedicado a desarrollar convenios inter administrativos y no ha ejecutado el primero propio.

Al respecto consultamos al gerente de La Promotora de Vivienda, el Ingeniero Leonardo Rodríguez, quien está en el cargo desde agosto de este año y quien dijo que se está trabajando en un proyecto de vivienda de interés prioritario para Ahorradores, lo que termina dando la razón en cierta medida al ex concejal Néstor Herrera.

En el segundo día del Congreso Nacional de Cafeteros, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, puso a disposición de los productores diversas líneas de crédito en condiciones preferenciales.

Por un lado, recordó que la línea Grano a Grano permitirá a las 33 cooperativas de caficultores mejorar las condiciones de los préstamos que otorgan a sus más de 77 mil asociados.

También puso a disposición de los cafeteros la línea especial de crédito Agricultura por Contrato, que beneficiará al sector rural en su conjunto con una tasa subsidiada de DTF-1 para pequeños productores y DTF+1 para grandes productores, que calificó como la más barata en el mercado.

Con una inversión de 1.380 millones de pesos 667 emprendedores materializaron su sueño de tener un negocio gracias al departamento de la prosperidad social y la gobernación del Quindío