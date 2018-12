En la cárcel de Itagüí, murió exalcalde de San Rafael, Eladio Giraldo

Luego de comparecer a una audiencia en el Palacio de Justicia de Medellín, donde había mostrado su felicidad por las pruebas que demostrarían su inocencia, en su celda en la Cárcel de máxima seguridad de Itagüí,Antioquia, fue hallado muerto el exalcalde de San Rafael, Édgar Eladio Giraldo Morales.

Su hermano, Nicolás Giraldo Morales, en diálogo con Caracol Radio confirmó el fallecimiento y pidió que seinvestigue esa situación.

“Un compañero de celda me llamó y me dijo que estaba corriendo que porque Eladio lo habían hallado muerto en la celda, pero que no se sabía las causas. Pedimos que las autoridades investiguen y nos den a conocer qué le pasó a mi hermano, si murió de muerte natural o qué pasó”, afirmó el señor Giraldo Morales.

Insistió que aunque no se atreven a señalar qué pudo pasar, les sorprendió la noticia de la muerte del exalcalde de San Rafael.

“Sí, aunque la esposa está en la Cárcel de Itagüí, pues la familia ha pasado por cosas duras, hay personas que buscan el mal, entonces, pues que se investigue”, solicitó.

Édgar Eladio Giraldo Morales había sido condenado a 40 años de prisión como presunto responsable de desaparición forzada y concierto para delinquir. Sin embargo, en las últimas audiencias se estaba demostrando que la condena fue posible por la complicidad de supuestos falsos testigos, por lo que interpuso apelaciones para demostrar su inocencia.