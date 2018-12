El Iron Man está en el wobi Medellín 2018

A los 24 años, Luis Álvarez pesaba 92 kilos, no podía correr más de dos kilómetros, tenía una vida totalmente sedentaria. Hoy, tres décadas después, es el hombre de acero. Este mexicano tiene el récord de participación deIron Man, ha culminado la carrera más exigente del mundo en 162 ocasiones; ha subido a los picos más altos de cada continente como el Everest.

Asegura que el fracaso fue lo que más le cambió la vida, porque 35 años atrás intentó hacer 4 kilómetros decaminata y no alcanzó los dos kilómetros. Desde entonces no ha dejado de asumir retos, pasando de medias maratones a maratones, a las competencias de IronMan, escalar montañas y ahora quiere nadar 50 kilómetros seguidos alrededor de Nueva York.

"Yo considero que somos gente ordinaria, haciendo cosas extraordinarias, en mi caso conocí el deporte por mi fracaso, fumé desde los 12 años y a las 24 años pisaba 92 kilos y la primera vez que traté de caminar cinco kilómetros no pude hacer dos", explicó a Caracol Radio en el Foro World On Leadership Medellín 2018, en el centro de convenciones Plaza Mayor.

Relató que a pesar de las dificultades, del deseo de desistir, el gran éxito es posible gracias a que no acepta un no se puede y muchas de las personas logran grandes metas solo porque no saben que no se puede.

"Invito a todos los amigos, que tengan algún sueño a perseguirlo, y uno no sabe lo que puede hacer hasta que no lo intenta", compartió el Speaker del evento que hace WOBI en la ciudad de Medellín.

El World On Leadership Medellín 2018 concluye este jueves, 6 de diciembre en Medellín, pero se confirmó que en el año 2019 habrá cuatro grandes eventos en Colombia, de a dos, en las ciudades de Medellín y Bogotá.