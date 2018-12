Cartagena tendrá Centro de Excelencia de primera infancia de Latinoamérica

En Cartagena de Indias se construye el primer Centro de Excelencia para la atención de la primera infancia de Latinoamérica, que operando bajo un modelo demostrativo e innovador, busca consolidarse como referente de las mejores prácticas para la atención de niños y niñas entre 0 y 5 cinco años de edad y será un lugar en el que los agentes educativos podrán formarse y cualificarse.

El Centro está ubicado en un lote de 5.550 mts2, tiene un sistema constructivo innovador y su diseño se realizó de manera participativa con la comunidad de Pasacaballos, corregimiento que albergará esta obra de infraestructura que estará al servicio de la primera infancia cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Esta iniciativa es liderada por la Fundación Mamonal, Fundación Argos y Dividendo por Colombia, cuyo donante principal es la Fundación Vashisht. Cuenta con el respaldo institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el apoyo de Comfenalco, Esenttia y Cabot Colombiana.

“Para la Fundación Mamonal y los aliados de esta iniciativa, el Centro de Excelencia de Pasacaballos no es solo un proyecto con una gran infraestructura donde los niños disfrutarán de instalaciones acogedoras y pensadas para ellos y sus familias, sino que lo más importante será el modelo de atención y educación que allí recibirán. Este no es un CDI, es un Centro inspirado en un proyecto de similares características que opera en Miami, (Estados Unidos), y cuyos resultados positivos sirvieron para construir esta propuesta que tiene dentro de sus alcances, servir para la construcción de política pública a nivel nacional. Para hacer esto posible ya somos parte del primer Laboratorio de Calidad para la educación inicial que lidera el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias. Además, en el Centro de Excelencia se podrán formar agentes que influyen en el desarrollo integral de la primera infancia, no solo de Pasacaballos, sino de cualquier lugar de Colombia”, menciona Alejandra Espinosa Harris, directora ejecutiva de la Fundación Mamonal.

El proyecto, que tiene un costo que supera los ocho mil millones de pesos para su fase de construcción, alistamiento y dotación, espera abrir sus puertas en abril de 2019, y sin duda será un referente para la ciudad y el país, constituyéndose en uno de los más grandes aportes del sector privado para la educación inicial con impacto nacional.

“Los estudios científicos han insistido en que lo que no hagamos en los primeros cinco años de vida de los niños y niñas lo perdemos para siempre, las oportunidades de desarrollo que tengan en esta etapa son fundamentales. La problemática de la ciudad demanda unos esfuerzos gigantescos en términos de educación, y estamos convencidos de que invertir en la primera infancia es lo que más puede contribuir a que las nuevas generaciones tengan otras opciones. El afecto, la salud y nutrición, la atención que los niños puedan tener es una prioridad para nosotros y con este Centro esperamos poder incidir positivamente en sus vidas y en el contexto social en el que se desenvuelven”, asegura Alejandra Espinosa.

El Centro de Excelencia para la atención integral de la primera infancia es construido por GMP Ingenieros, y su diseño, una creación de Juan Manuel Peláez Arquitectos, fue galardonado en 2017 en los A + Awards del portal especializado Architizer.