Video: Universitaria es agredida físicamente por su exnovio

Dijo la víctima que la pelea inició porque su exnovio tomó 28 mil pesos de la cartera de ella sin permiso; las denuncias ya están en la Fiscalía por agresión física y daño psicológico.

“Nos encontramos con mi exnovio en una fiesta de cumpleaños y ahí empezó todo; cuando fuimos pareja ya era agresivo pero no había llegado al punto de golpearme, esta vez me tiró el cabello, me empujaba y quedé con varios morados; he recibido críticas de otras mujeres que dicen que yo también le pegaba y claro me estaba defendiendo“

El hecho quedó registrado en video y la joven dice que lo hizo público para que otras mujeres denuncien cuando sean víctimas de maltrato físico.

La joven estudiante de Comunicación Social y Periodismo agregó que teme por su vida y le da miedo salir a la calle porque ha recibido amenazas por redes sociales a raíz del video que publicó.