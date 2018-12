Criticas al carril preferencial para SITP en Bogotá

En dialogo con 6AM Hoy por Hoy, el experto en movilidad Fernando Rojas, explicó que la medida de los carriles preferenciales para SITP no ha funcionado porque no existe una explicación efectiva y pedagógica para que los ciudadanos los respete.

“La gente no sabe porque sirve, cuando se usa, la estrategia de sanción no ha sido eficiente. Un aspecto clave es que el Distrito se ha encargado de anunciar carriles, pero no hay una red que permiten que los buses puedan realmente fluir” señaló

Así mismo, el experto Edder Velandia advirtió que se están proponiendo medidas a corto plazo y que en algunos corredores como la carrera 7 se ha tenido conflictos con ciclistas, que han tratado de empoderarse del corredor porque no hay espacios para ellos.

“Cuando vemos que la intensidad de buses es muy alta, un corredor preferencial donde transitan buses y buses tradicionales que no respetan los corredores, pues no se entregan buenos resultados”

Añade que estos carriles preferenciales son como un "pañito de agua tibia" para mejorar la movilidad de la ciudad y no han tenido buen funcionamiento.

En total en la ciudad hay 7 carriles preferenciales que son: Carrera 7, Carrera 15, Calle 72, Avenida de las Américas, NQS, calle 19 y Avenida Primera de Mayo, a la espera de que entre en funcionamiento el nuevo por la Avenida Booyacá