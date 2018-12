Comunidad de Cúcuta protestó por aprobación de tasa de seguridad

Dentro de las actualizaciones que se realizaron al estatuto tributario de Cúcuta por parte del concejo de la ciudad, se encuentra la tasa de seguridad ciudadana el cual será un nuevo tributo que tendrán que pagar los ciudadanos, generando un descontento generalizado en las comunidades que argumentan que la solución a la violencia no está en sus finanzas.

Ante este rechazo de cancelar este gravamen, varios sectores de la comunidad entre los que se encuentran las centrales obreras y asociaciones de defensores de derechos humanos organizaron un plantón en el centro de la ciudad en frente de la alcaldía municipal para exigirle al alcalde que no implemente este cobro.

Yolanda Olarte integrante de la ONG Veeduría de Derechos Humanos Operación Libertad, le dijo a Caracol Radio que la ciudad no resiste otro impuesto y que la grave situación económica que aún se percibe en la región debería ser un indicador para que no se aplique este nuevo tributo.

Protesta en el parque Santander / Foto Caracol Radio Cúcuta

“Es un acto de repudio a este nuevo impuesto que fue gestionado por la alcaldía y que el concejo aprobó, no podemos permitir que no cobren más dineros, la seguridad de Cúcuta es responsabilidad del estado y no creemos que deba ser la forma sacándole los recursos al pueblo, además Cúcuta ya tiene otros impuestos como la plusvalía y la valorización, estamos cansados de esta situación y esperamos que no se aplique” dijo la funcionaria.

La movilización se realizó en horas de la mañana en el parque Santander de Cúcuta en donde asistieron centenares de cucuteños a expresar su inconformismo por esta situación.