Concejo de Cartagena realiza homenaje póstumo a ex alcalde Nicolás Curi

El Concejo Distrital de Cartagena rindió un sentido homenaje póstumo, en cámara ardiente, al ex concejal y ex alcalde de Cartagena de Indias Nicolás Curi Vergara.

En el recinto de la corporación, familiares, líderes políticos y ciudadanos de diferentes comunidades de la ciudad, le dieron el último a adiós a uno de los dirigentes más queridos por el pueblo cartagenero.

El presidente del concejo, Wilson Toncel Ochoa, fue el encargado de abrir la ceremonia con unas sentidas palabras “El pueblo cartagenero lo recordará como un servidor incansable de la ciudad. Quiero que su legado, sus enseñanzas y su espíritu de servicio estén siempre presentes entre nosotros”.

Por su parte, el concejal Cesar Pión González recordó como Curi Vergara realizó sus gestiones, en tres periodos, sin importarle la hora y las incomodidades, llegando a ser un dirigente muy querido por los cartageneros. “Nicolás Curi Vergara fue definido como el alcalde de la calle, el del quiosco, el del barrio, el de la ciudad, el que no conoció las fronteras de la noche, de la madrugada, de la tarde en las que servía incansablemente”.

El concejal Javier Curi Osorio, hijo del tres veces elegido alcalde del corralito de piedra, despidió a su padre con unas sentidas palabras “agradezco en nombre de mi familia todas esas manifestaciones de cariño hacia mi padre, no había nadie que no me preguntara por él, siempre me paraban en la calle para preguntarme como está Nico, él luchó hasta el final, tenía un corazón grande y era un luchador. Esta mañana encontré su programa de gobierno del año 91 y recalco estas palabras: soy de los que creen que el estado debe llegar a la comunidad y que la participación comunitaria es la mejor herramienta para realizar las obras que nos permitan eliminar los calificativos de subdesarrollados o marginados a un gran número de barrios de nuestra ciudad”.

Del mismo modo, el alcalde (e) Pedrito Pereira Caballero recordó como gracias a Nicolás Curi Vergara comenzó su carrera pública y todo lo que hizo por el distrito de Cartagena.

Familiares, amigos y líderes políticos aprovecharon este homenaje para recordar anécdotas, resaltar su vocación servicial, resaltar la visión política que marcó un cambio del ejercicio administrativo público y despedir a uno de los políticos más importante que ha tenido esta ciudad.

Concejo realiza homenaje póstumo a ex alcalde Nicolás Curi Vergara

