Trabajadores en Doña Juana advierten que si no les pagan hoy se van a paro

Luego de que varios trabajadores del relleno sanitario doña Juana iniciaron un plan tortuga para pedir que les pagaran sus salarios atrasados, directivas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y de la concesión C.G.R. manifestaron que consignarán éste dinero lo más pronto posible.

“A mí me deben septiembre, octubre y noviembre no entendemos porque se demoran en pagar; a mí me da evento del sueldo del último mes y ya nos estamos quedando sin qué comer”, manifestaron algunos de los trabajadores del relleno sanitario.

Los empleados dieron plazo hasta hoy miércoles, dos de la tarde, para que se hagan efectivas las consignaciones, de lo contrario dijeron que bloquearán la entrada al relleno, lo que afectaría la operación de basuras en Bogotá generando un problema de salud pública.