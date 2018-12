Condenan a seis militares por ‘falsos positivos’ en Magdalena

Sanciones económicas, impedimentos para ejercer nuevamente con funcionarios públicos y penas de cárcel tendrán que pagar los seis militares que fueron condenados por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato por la ejecución extrajudicial de Julio César Martínez Ortega, ocurrida el 18 de mayo de 2007 en el municipio de Chibolo, Magdalena.

Los condenados son Eder Yesid Ramírez Martínez, Luis Alfonso Barón Montero, Rafael Antonio Caballero Robles, Juan Carlos Pérez Orozco, Edilberto Rojas Pérez y Fredy Marcelo Flechas Gamba, quienes deben pagar penas que oscilan entre los 32 y 35 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida.

La condena se genera luego de 11 años porque en el expediente del caso los militares indicaron que la víctima murió en un combate que adelantaban contra grupos armados ilegales, sin embargo, en el proceso judicial se demostró que falleció como consecuencia de varios disparos que recibió en el tórax, espalda y mano derecha, cuando “estaba de espaldas a sus victimarios”, según el informe balístico.

“Si se unen todas las pruebas (…), se permite concluir que no hay un solo indicador que permita darle credibilidad al ataque o emboscada que sufrieron el 18 de mayo de 2007 los servidores del Estado y que aquí se enjuiciaron. Se puede afirmar sin ruborizarse que no existió el mentado combate, más cuando la defensa no pudo demostrar aparte del dicho de sus clientes lo contrario, pero la Fiscalía sí pudo establecer que tal enfrentamiento bélico no se dio, sino que se simuló”, dijo el Juzgado.

Los seis militares no podrán ejercer funciones públicas por 17 años y cada uno tendrá que pagar una multa equivalente a 2.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, más de $1.562 millones.