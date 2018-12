Otro menor fallece al parecer por retraso en traslado para atención médica

Un nuevo caso de presunta negligencia médica se presentó en el área metropolitana de Cúcuta con un menor de cinco años, el cual padeció durante dos semanas diversos síntomas que fueron deteriorando su estado de salud y que culmino con el fallecimiento de este niño.

Se trata de Neider Santiago Villamizar Moreno quien fue llevado por su madre al hospital del el municipio de El Zulia, y según la progenitora no recibió la atención requerida para poder entregar un diagnóstico oportuno y el tratamiento necesario para contrarrestar los dolores del niño.

Jessica Julieth Moreno Roa madre del niño, le dijo a Caracol Radio que los problemas se agudizaron con la demora que se tuvo para realizar los exámenes médicos que ayudaran a salvar la vida de Neider.

“Mi hijo lo lleve al hospital allá en el Zulia pero solo le aplicaban algunos medicamentos y me mandaban de nuevo para la casa, decían que estaba bien y cuando ya le mandaron los exámenes se demoraron, después que se los hicieron le salieron las plaquetas muy bajitas y ahí si fue que medio se alertaron, en ese momento el medico en el hospital me dijo que mi hijo tenía un dengue grave y pudo ser trasladado después de dos semanas a una clínica en Cúcuta, sin embargo estaba muy mal y mi hijo era quien le decía al doctor que lo puyara para que le aliviara el dolor, después de estar en Cúcuta me sacaron cuando estaba más complicado y después falleció” dijo la madre de este menor.

La familia del menos zuliano pidió a los organismos de vigilancia investigar este caso, al ser una dolencia que podía ser tratable y evitar que se tuviera este fatal desenlace. Este sería el segundo caso en menos de una semana de un menor de edad que fallece al parecer por complicaciones en dengue hemorrágico.

*Fotografías publicadas con autorización de la madre del menor a Caracol Radio