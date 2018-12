Cedetrabajo Cartagena halló presuntas irregularidades en alumbrado público

Según Leonardo Jiménez, director de Cedetrabajo en Cartagena el Contrato N VAL 9333 de 1998 celebrado entre el Consorcio Iluminemos y el distrito de Cartagena, es absolutamente leonino.

“Este contrato le ha permitido obtener al operador privado entre 1998 – 2018, ingresos por $410 mil 700 millones con una tasa interna de retorno o de ganancia del 21.7%. El mantenimiento, reposición, expansión y modernización de las 43 mil 700 luminarias, 817 semáforos, 53 cámaras y botones peatonales, 100 señales sonoras agrupados en las 69 intersecciones viales proviene de la tarifa del impuesto alumbrado público que pagan los 118 mil usuarios del sistema”

Señalo que “El distrito de Cartagena no recibe un solo peso por parte de esta concesión a pesar de que tiene la obligación de realizar las inversiones.”

El estudio señala que en materia de prestación de servicios, los usuarios han pasado de 92 mil 700 usuarios a 118 mil usuarios en 20 años, esto es un crecimiento del 60%, mientras que la tarifa ha crecido un 247% y la facturación en un 459%, es decir, mientras que el número de usuarios no crece de manera significa, las tarifas han experimentado un alza exorbitante afectado los ingresos de los cartageneros.



“Este contrato le ha generado unos excedentes por $14 mil millones al operador privado, debido a que desde el 2007 se le elimino la obligación a iluminemos del alumbrado navideño y estos excedente no se le han transferido al distrito. Por estas razones consideramos que el distrito de Cartagena encabeza del alcalde Pedrito Pereira, no debió prorrogar por un año más este gran negociado para el iluminemos.”