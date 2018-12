EPS no quieren contratar con la Maternidad Rafael Calvo, advierte gerente

Las EPS de Cartagena y el departamento de Bolívar no están cumpliendo con la contratación a la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo y están dando prelación a las IPS privadas, advirtió la gerente de ese centro asistencial, Heyliana Guzmán López.

La denuncia la hizo la funcionaria ante el Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizábal a quien puso al tanto de la situación financiera que afronta la entidad, ante la multimillonaria cartera que le adeudan las EPS.

Sostuvo la funcionaria que las EPS prefieren contratar a las IPS privadas que prestan servicios materno-perinatales y que hoy en día son una competencia para la Maternidad Rafael Calvo.

“Cuando la materna llega a la institución se le atiende la urgencia y cuando pedimos la autorización para finalizar todo el tratamiento de ella, no dan la autorización y deben trasladarla, y terminan haciéndose la cesárea o teniendo su parto en la institución privada”, sostuvo la gerente.

Indicó que "no es justo" que esto suceda con la maternidad Rafael Calvo, y “lo que se quiere es que se legalicen los contratos para que nos puedan dejar la atención completa que es lo que realmente, nos permite viabilidad económica”, enfatizó.

"Si no nos llegan los dineros suficientes, no podemos pagar los servicios que tenemos tercerizados dentro de la misma institución", añade la funcionaria quien advierte que esto “nos coloca en riesgo de que sigan realizando embargos contra la clínica y comprometan la operación del centro asistencial”.

La funcionaria dijo que no es viable la intención de contratación a través de PFGP ( Pagos Fijos Globales prospectivos), y que ello "no es una directriz del Ministerio de Salud como lo quieren hacer ver algunas EPS, no es obligatorio firmar este tipo de contratos para entrar a formar parte del Modelo de Atención Integral en Salud".

Manifestó que la cartera de las EPS asciende a más de 40 mil millones de pesos y entre los principales deudores se encuentran las EPS Comfamiliar, Coosalud, Dadis y Secretaría de Salud Departamental.

Puntualizó que otro de los problemas que afronta la Maternidad Rafel Calvo es el tema de los migrantes, provenientes de Venezuela, cuya atención en este año ha representado más de 1.300 millones de pesos.

“Hemos facturado $1.300 millones en atención a venezolanas y tampoco sabemos cómo van a fluir esos dineros, no los vemos en términos cercanos para que lleguen a la maternidad”, puntualizó la gerente.