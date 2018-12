Exdirectivos de Surtigas no aceptaron cargos imputados por la Fiscalía

En audiencia pública realizada en Cartagena (Bolívar), un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó cargos a Magín José Ortiga Pareja, quien se desempeñó como gerente general de Surtigas entre los años 2013 y 2016, por incurrir presuntamente en los delitos de administración desleal, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito.

Igualmente, judicializó a Ciro Said Lázaro Finamore, ex gerente administrativo y financiero; y a Luis Carlos Tangarife Kalil, ex director de Ingeniería y Construcción de esa empresa de servicios públicos, por los delitos de administración desleal y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

Según las investigaciones, entre 2014 y 2016 Ortiga Pareja supuestamente contrató diferentes tipos de servicios por 22.000 millones de pesos con empresas en las que al parecer tiene intereses, como es el caso de Porseguir y Proexcom, en donde tiene negocios con el representante legal de ambas, y en Creec de la que es socio.

La Fiscalía indicó que según las indagaciones el patrimonio personal del exgerente aumentó en unos $4000 millones durante el período que estuvo en el cargo. Se conoció que estas empresas con las que contrató hicieron transferencias bancarias a sus cuentas o a las de familiares suyos en el extranjero.

También fue claro en asegurar que los reparos en los contratos van desde irregularidades en los consecutivos de la facturación, duplicidad, celebración de contratos con el mismo término de vigencia, compra de pólizas por debajo del costo de los contratos, montos mayores al valor del que pueden contratar por año con empresa y no llevar ante la junta directiva de Surtigas algunos contratos según un monto estipulado.

Contratos

Construmag

1. Construcción de redes, contrato firmado el 11 de mayo de 2015, por un valor de $564 millones.

2. Conexión y mantenimiento de redes, con un contrato del 16 de abril de 2014, por un valor de $4019 millones.

3. Conexiones y mantenimiento de redes, contrato firmado el 17 de abril del 2015, por un valor de $3650 millones.

4. Construcción de redes, con un contrato del 10 de junio de 2016, por un valor de $196.115.291 millones.

Incoredes

5. Interventoría e instalación de redes, con fecha del 7 de abril de 2014, por un valor de $3.713.655.000 millones.

6. Interventoría, contrato del 2 de abril de 2014, por $1200 millones.

Construcert

7. Interventoría, contrato firmado el 2 de abril de 2014, por un valor de $8.655.195 millones.

Al término de la audiencia de imputación, ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad.