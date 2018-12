Martes 4 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ya han sido recuperados los cuerpos de cinco de las seis víctimas mortales sepultadas por el alud de tierra en zona rural del municipio de Calarcá

Aunque durante el día de ayer, los organismos de socorro habían suspendido labores de búsqueda de los cuerpos sin vida que faltaban por rescatar en la vereda Travesías, algunos habitantes de la zona desafiando la naturaleza y desobedeciendo las recomendaciones preventivas, de la mano con los organismos de socorro que no han parado ni un sólo segundo desde que ocurrió la emergencia, continuaron hasta que encontraron a Andrés Felipe Lasso Buriticá, de 16 años de edad.

El secretario del interior departamental Andrés Buitrago, señaló que por ahora queda pendiente el hallazgo del cuerpo sin vida de Jean Pierre Isaza, de 11 años de edad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Habitantes de la vereda Travesías de Calarcá sostienen que la emergencia registrada en esa zona se pudo evitar…

Fue lo que dijo don Luis Alfonso Ramírez, quien señaló que el derrumbe que sepultó a seis personas en zona rural de Calarcá era un tema que ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades, pues desde hace varios años se venía presentando una filtración de agua, que se recrudeció con las lluvias de los últimos días y no recibió la atención del caso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El rector de la Institución Educativa Jesús María Córdoba del municipio de Córdoba Jorge Uriel Gonzáles manifestó que por menos 6 seis escuelas rurales están en riesgo debido a los deslizamientos de tierra, por eso solicitaron a las autoridades revisar estas sedes para evitar una tragedia similar a la de Calarcá, eso sin contar los derrumbes en las vías.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II los pliegos de tres licitaciones para la culminación de las obras del proyecto Cruce de la Cordillera Central, que además del túnel principal de La Línea, se conforma de 24 túneles más, 31 puentes y 3 intercambiadores viales.

El Director General del Invias, Juan Esteban Gil explicó que, de acuerdo con el cronograma establecido para dichos procesos, el cierre de recepción de propuestas será el 25 de enero de 2018 las 9 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A 64 mil millones de pesos asciende la deuda del municipio de Armenia, así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad Oscar Castellanos, que manifestó que está en trámite el proceso para re perfilar la deuda con las entidades bancarias y busca con el banco agrario una posible compra de la cartera a una tasa muy favorable y plazos que le darán oxígeno financiero suficiente a la ciudad en 2019 para cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal.

El mandatario reiteró que el escándalo por la valorización provocó que los ciudadanos no pagaran el predial, hoy hay 50mil predios en Armenia que no han cancelado este impuesto a pesar de que iniciaron cobros coactivos a los deudores morosos

Sobre el cobro de valorización, el mandatario señaló “yo no quisiera cobrar la valorización, pero a la fecha el acuerdo que dio vio libre a este tributo sigue vigente y por ley la administración debe cobrar” este año solo han recaudado 7mil millones de pesos por concepto de valorización, que tiene un desfase de 57mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En video quedó registrado el atraco del que fue víctima una mujer mientras esperaba a las afueras de urgencias del hospital la Misericordia de Calarcá, el delincuente se llevó varias pertenencias y salió huyendo del lugar a pie.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se esperan más de 150 mil turistas durante las fiestas del paso del libertador Simón Bolívar en enero del 2019 en el municipio de Salento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Cámara de Comercio premió en el municipio de Filandia a las Mejores bebidas de café servidas en Tienda, el Mejor Expreso lo sirven en Los toldos Café - bar, el Mejor cappuccino fue para la Casa de Las Orquídeas y la Mejor bebida diseño fue para Cultivar Café – bar

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres familias fueron evacuadas preventivamente de la vereda travesías ante el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra en el sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A las 6 de la mañana se reanudan labores de búsqueda del cuerpo sin vida que aún permanece sepultado por el alud de tierra en la vereda Travesías de Calarcá

Así lo dijo el coordinador operativo de la Defensa Civil Henry Hernández, quien destacó que después de evaluar las condiciones del terreno se determinará si se reanudan o suspenden las labores de búsqueda del único cuerpo que no ha sido hallado, hablamos de Jean Pierre Isaza, de 11 años de edad.

Cabe recordar que ayer en horas de la tarde los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Andrés Felipe Lasso Buriticá, de 16 años de edad el cuarto integrante de la familia Lasso que murió en esta tragedia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Calarcá adecuaron un lugar para albergar a 18 personas que residían cerca al sitio del siniestro en la vereda Travesías, que fueron evacuadas de sus viviendas para proteger sus vidas, debido al riesgo que representa el sector. En este sitio de albergue se brinda atención primaria e inmediata con entrega de ayudas humanitarias y acompañamiento psicosocial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Incierto es el futuro para los habitantes de la vereda Travesías de Calarcá que han tenido que evacuar sus predios, por recomendación de las autoridades…

Es el caso de doña María Eugenia Hernández, quien ha vivido en esa zona por más de 20 años en una finca con su esposo, en la que cultivan plátano, cacao y otra serie de productos que comercializan para obtener su sustento, sin embargo y pese a la emergencia registrada durante el fin de semana y los múltiples deslizamientos que afectan la zona, lo más seguro es que tengan que salir de su predio, sólo con su ropa, a buscar refugio en donde algunos familiares en el municipio de Calarcá

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, las autoridades reportaron el primer quemado con pólvora en diciembre, se trata de un adulto de 26 años de edad que resultó con quemaduras en su mano por manipular un taco de estos elementos

El secretario de salud, Cesar Rincón explicó que, si bien el departamento se destacó porque no se presentaron quemados con pólvora en la celebración de la alborada, el fin de semana reportaron este caso en el municipio de Montenegro, reitero el funcionario que en el Quindío está prohibido el uso y manipulación de la pólvora.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Sijín de la policía, investiga móviles y autores del homicidio de un menor de 15 años de edad identificado como Daniel Felipe Betancur González, hechos que se presentaron el pasado domingo 2 de diciembre en el barrio Agua linda del municipio de Quimbaya.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

220 miembros de la fuerza pública reforzarán la seguridad en los 12 municipios del Quindío durante la Navidad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Transportadores de carga en el Quindío protestaron contra los altos costos de fletes y el proceso de chatarrización, aseguran que se unirán al paro cívico programado para el 13 de diciembre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

10 días de operación adeuda la gobernación del Quindío al primer operador del Programa de alimentación escolar PAE, estamos hablando de la unión temporal ‘Unidos por los Niños del Quindío’ cuyo contrato fue cancelado por no cumplir con los estándares, sin embargo, no han cancelado porque no tienen los requisitos exigidos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde las 8 y 30 de la mañana en la Escuela Nacional del café, del SENA, Centro Agroindustrial, ubicado en la avenida Centenario de Armenia de se llevará a cabo el tercer foro ambiental del Quindío: Una mirada integral a las problemáticas ambientales del territorio.