Colegio de abogados cuestiona a los alcaldes por incumplimiento con Inpec

Atender los requerimientos económicos contemplados en la normatividad carcelaria pidió el Presidente de la Colegiatura Nacional de Abogados Litigantes, Jorge Alberto González Dulcey, a los alcaldes de Cúcuta y el área metropolitana.

Según el funcionario, la situación es crítica por las condiciones de hacinamiento y salubridad que enfrentan cientos de internos al interior del penal por hechos de omisión, en la mayoría de casos, que han conllevado a los trabajadores penitenciarios a suspender el ingreso de capturados al centro carcelario con graves efectos en las estaciones de policía de Cúcuta y sus municipios vecinos que hoy funcionan como sitios de reclusión.

“En condenados no hay hacinamiento, hay hacinamiento solo en imputados, esas personas dependen de las ayudas que den los alcaldes y nos les va gustar que uno les diga…los condenados no tienen problema porque son presos nacionales, los imputados donde están colombianos, extranjeros,esa ayuda económica tiene que nacer de las Alcaldías locales, significa eso que los Alcaldes no están haciendo el aporte necesario, venezolano o colombiano tiene que someterse al cumplimiento de la ley pero el mantenimiento y cuidado depende de las alcaldías municipales…” señalo, el representante de la colegiatura.

A esta situación, se le suma el número de personas de nacionalidad venezolana capturadas por diferentes delitos que hoy agudizan el panorama carcelario que se registra en Cúcuta.