Concejal Rojano asegura que no estaba borracho tras accidente de tránsito

El concejal Carlos Rojano Llinás, aseguró que no estaba bajo los efectos del alcohol o drogas alucinógenas luego de protagonizar un accidente de tránsito en el sector de Miramar, en el norte de Barranquilla.

"No estaba bajo los efectos del alcohol. La Policía me realizó una prueba y dio negativo. Yo no tomo ni fumo. El accidente se dio luego de que perdiera los frenos cuando bajaba una pendiente", indicó el cabildante a las afueras de la Clínica San Vicente a donde fue llevado al sufrir pequeñas cortaduras en la cabeza.

El concejal dijo que el hecho se registró hacia las 7:00 de la mañana cuando se dirigía a la iglesia como suele hacerlo diariamente previo al inicio de sus actividades.

Por su parte, Ruth Yorath, esposa del jugador del Junior, Deiby Balanta, agradeció a Dios por resultar ilesa en el accidente.

"Yo vi venir el carro hacia mí y no sabía si bajarme o quedarme en el vehículo; preferí permanecer al interior y fue un momento de susto y desesperación", señaló.