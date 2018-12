Supersalud pondrá en cintura a EPS que no le cumplen a usuarios en Bolívar

En la casa de la Moneda se llevó a cabo una mesa de trabajo precedida por el Gobernador de Bolívar Dumek Turbay y el Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizábal Ángel, y en la que participaron Alcaldes, Secretarios de salud y Gerentes de diferentes empresas sociales del estado, con el objetivo de poner en contexto a Supersalud sobre los problemas que hay en el sistema de salud y que obstruyen la adecuada prestación del servicio en el departamento de Bolívar.

Durante la jornada participaron representantes de El Carmen Bolívar, Santa Catalina, Arjona, Hatillo de Loba, San Cristóbal, Simiti, Achi, San Pablo, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del sur, y por Cartagena el Hospital Universitario del Caribe, La Casa del Niño, la ESE Cartagena y el Dadis, con ellos se determinaron que los principales problemas del sistema de salud en el departamento de Bolívar son:

1. El difícil acceso a los servicios de salud básicos por dispersión geográfica.

2. Crisis financiera y administrativa de la red pública hospitalaria de baja y mediana complejidad.

3. Déficit de recursos para el cubrimiento de la deuda por no Pos.

4. No se entregan medicamentos en los corregimientos

5. Déficit de recursos para la atención de migrantes venezolanos.

Ante esto el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal estableció tres compromisos por el bienestar de la salud en el departamento “primero, no vamos a seguir salvando EPS, debe haber un compromiso de la administración, segundo haremos unas mesas de flujo de recursos porque debemos poner en cintura a las EPS, hay muchas EPS que no han liquidado contratos de 2016 y 2017, si no los tienes firmado las sacaremos del departamento y a estas mesas deberán asistir los Gerentes de la compañía. Y tercero, con el gobernador priorizaremos la red pública de hospitales para llevar algunos a saneamiento financiero.” Por último, hizo énfasis al decir que “estoy con el Presidente de la República y el que la hace la paga”.

Por su parte, el gobernador Dumek Turbay manifestó que “con el apoyo de Supersalud se acabó el desorden de las EPS abusando del servicio de salud y permitiéndonos el superintendente poner en cintura a estas entidades que durante muchos años vienen atropellando de manera brutal a los ciudadanos de Bolívar, sobre todo a los más pobres”.