Comerciantes denuncian afectaciones por construcción de bulevar

Preocupados se encuentran varios comerciantes de la avenida Santander de Manizales por el bulevar que se adelanta entre el batallón Ayacucho y el sector del cable, que les está generando graves afectaciones económicas.

Uno de ellos es Jacobo Villegas Ramírez, quien denuncia falta de comunicación por parte de la alcaldía municipal para socializar con ellos y los residentes de la zona sobre esta construcción, que los tiene sumidos en un caos vehicular y les tiene bloqueados los parqueaderos e incluso el acceso peatonal a sus casas y negocios.

" Vimos personas tomando medidas y les preguntamos de qué se trataba pero nos dijeron que solo la alcaldía daba información sobre el tema. He buscado comunicarme con el doctor Octavio Cardona e incluso le he llamado y escrito a su número personal, pero nunca me ha dado respuesta " afirmó.

Criticó la forma lenta en la que se está desarrollando la obra y el silencio administrativo hacia ellos porque nunca se les comunicó acerca de los perjuicios que tendrían ni cuál era su duración estimada, máxime cuando el balance económico de sus negocios empieza a mostrar número rojos.

" Estamos de acuerdo con este tipo de obras porque embellecen la ciudad y generan un espacio recreativo para sus habitantes, pero al ser hecha durante el fin de año debería tener una construcción mucho más ágil y no va ni en la mitad.

Esta época es clave para obtener buenas ganancias por el aumento en el volumen de ventas y llevamos apenas un 30 o 40 por ciento en comparación con un mes normal del primer semestre, porque nuestra clientela cada vez está bajando más por tener tantos problemas de acceso " puntualizó.

A fin de año se entregará bulevar del batallón

El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, anunció que el bulevar que se construye actualmente entre el batallón Ayacucho y el sector del cable, sobre la avenida Santander, tiene los recursos garantizados por lo que su entrega se cumplirá el 31 de diciembre próximo como estaba previsto.

Aclaró que sólo una parte de la obra quedará pendiente de su realización, pues se está a la espera de un permiso especial por parte del Ministerio de Cultura para la construcción de una plazoleta frente a la sede de arquitectura de la Universidad Nacional en Manizales, ya que es una edificación histórica y está catalogada como un bien de interés cultural.